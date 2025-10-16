Trump și Putin, convorbire telefonică înaintea vizitei lui Zelenski la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, în centrul discuțiilor

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin vor avea joi o discuție telefonică, cu doar o zi înainte ca liderul ucrainean Volodimir Zelenski să fie primit la Casa Albă. Informația, relatată de Axios și confirmată ulterior de un oficial de rang înalt al administrației americane, adaugă tensiune unei săptămâni marcate de negocieri cruciale privind sprijinul militar pentru Ucraina.

Potrivit unor surse diplomatice citate de France Presse, subiectul central al întâlnirii Trump–Zelenski va fi posibila furnizare către Kiev a rachetelor de croazieră americane Tomahawk — armament capabil să lovească ținte aflate adânc pe teritoriul rus.

Kremlinul avertizează asupra unei „noi escaladări”

Reacția Moscovei nu a întârziat. Kremlinul a avertizat că o eventuală livrare de rachete Tomahawk Ucrainei ar marca „un nou nivel de escaladare” în conflictul cu Occidentul. Președintele Vladimir Putin a susținut că aceste rachete nu pot fi operate fără implicarea directă a personalului american și a avertizat că o astfel de decizie ar deteriora iremediabil relațiile ruso-americane.

Noua strategie a Kievului: „proiecție de putere în inima Rusiei”

Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a anunțat miercuri că Zelenski va prezenta la Washington o strategie de presiune sporită asupra Rusiei, bazată pe extinderea capacităților de atac la mare distanță. „Armele cu rază lungă pe care le solicităm sunt menite să proiecteze putere în interiorul inimii Rusiei,” a scris Podoliak pe rețelele sociale, sugerând intensificarea atacurilor asupra infrastructurii militare și energetice ruse.

Publicația Financial Times a relatat recent că SUA sprijină deja Ucraina în planificarea acestor atacuri, prin furnizarea de informații și asistență tehnică.

Un nou acord de armament finanțat de europeni

Surse oficiale de la Kiev afirmă că Ucraina propune Washingtonului un „acord echitabil” în care țările europene ar finanța achizițiile de armament american. Programul, cunoscut sub acronimul PURL („Prioritized Ukraine Requirements List”), ar urma să includă și rachetele Tomahawk.

Potrivit președintelui Zelenski, Ucraina a transmis deja Statelor Unite detaliile unui plan de achiziție de arme și muniții americane în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari, sume ce ar urma să provină din contribuțiile partenerilor europeni.

După o perioadă în care promova ideea unei păci negociate cu Rusia, Donald Trump pare să-și fi schimbat tonul. În urma unei întâlniri anterioare cu Zelenski, liderul de la Casa Albă a declarat că Ucraina „poate recuceri toate teritoriile ocupate” și chiar „să meargă dincolo de acestea”, profitând de slăbiciunile economice ale Moscovei, pe care a descris-o drept „un tigru de hârtie”.

Totuși, Trump insistă ca Uniunea Europeană să preia o parte mai mare din costurile sprijinului militar pentru Kiev, în timp ce SUA vor continua să furnizeze arme, dar nu gratuit.

