Trump pune degetul pe rana Ucrainei: „Este vorba de o problemă de corupție”. Discuțiile de pace rămân blocate

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Trump Zelenski
Foto - Arhivă

Presiunea internațională pentru un acord de pace crește. Presa de la Kiev relatează că, în discuțiile de duminică din Florida, delegația ucraineană a refuzat categoric două dintre solicitările majore ale Rusiei: retragerea trupelor ucrainene din partea neocupată a Donbasului și renunțarea la obiectivul aderării la NATO — obiectiv înscris chiar în Constituție.

În acest context, Donald Trump spune că problemele interne ale Ucrainei complică suplimentar dialogul.

Președintele american a declarat că situația din Ucraina este afectată de vulnerabilități interne:

„Ucraina are niște probleme mici și dificile. Dar cred că Rusia ar vrea să vadă (războiul) încheiat, știu că și Ucraina ar vrea acest lucru.”

Reporter: Ați spus că Ucraina are o mică problemă…

Donald Trump: „Ei bine, este vorba de o problemă de corupție, ceea ce nu ajută deloc.”

Reporter: Și asta împiedică discuțiile de pace?

Donald Trump: „Ei bine, spun de trei ani că asta este o problemă. Nu-i așa? De trei ani o tot spun. Deci le-am cam luat-o înainte, dar cred că există șanse mari să ajungem la o înțelegere.”

Trump insistă că identificarea acestor dificultăți nu face decât să confirme avertismentele pe care susține că le lansează „de trei ani”.

Macron și Zelenski: discuții dificile la Paris

În paralel, la Paris au avut loc consultări esențiale privind un posibil cadru de negociere. Emmanuel Macron l-a primit pe Volodimir Zelenski la Palatul Élysée.

Volodimir Zelenski: „Subiectul teritoriilor este cel mai complicat. Apoi, în ceea ce privește tema banilor și a reconstrucției, să fiu sincer, nu sunt deloc ușor de acceptat fără prezența (la discuții) a partenerilor europeni, deoarece banii despre care vorbim se află în Europa. Așa că nu este foarte corectă situația.”

„Când discutăm despre pace, Rusia continuă să ucidă și să distrugă. Aceasta este, evident, o insultă la adresa dreptății, un obstacol în calea păcii. Îmi arăt sprijinul deplin pentru președintele Zelenski, după două săptămâni deosebit de intense și dificile”, a declarat și Emmanuel Macron, după întâlnirea cu liderul ucrainean.

Concluzia experților ucraineni este însă pesimistă: șansele unui acord rămân scăzute, în ciuda presiunilor administrației Trump.

Pe front, Rusia anunță noi avansuri

În timp ce diplomația stagnează, armata rusă informează că a cucerit două orașe-cheie de pe linia frontului, Pokrovsk și Vovceansk, aflate sub asediu de luni întregi.

