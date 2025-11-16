Estimările arată că totalul acestor achiziții ar putea depăși 337 de milioane de dolari

Președintele american Donald Trump a făcut achiziții financiare semnificative în ultimele săptămâni, cumpărând obligațiuni municipale și corporative, în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari între sfârșitul lui august și începutul lui octombrie, potrivit celor mai recente declarații financiare transmise Oficiului pentru Etică Guvernamentală și citate de Reuters.

Documentele indică peste 175 de tranzacții realizate în perioada 28 august – 2 octombrie. Deoarece legislația americană impune raportarea doar pe intervale valorice, estimările arată că totalul acestor achiziții ar putea depăși 337 de milioane de dolari.

Cea mai mare parte a investițiilor consemnate constă în obligațiuni emise de autorități locale sau structuri publice – de la municipalități și comitate, până la districte școlare. Totodată, Trump a direcționat fonduri și către companii din sectoare care au beneficiat de agenda sa economică și de dereglementările promovate în mandatul său. Printre emitentele de obligațiuni corporative achiziționate se numără Broadcom, Qualcomm, Meta, Home Depot, CVS Health, dar și instituții financiare de top precum Goldman Sachs și Morgan Stanley.

În pofida criticilor, președintele a continuat să investească inclusiv în bănci pe care le-a menționat public în contexte controversate: achizițiile din august includ obligațiuni JP Morgan, la scurt timp după ce Trump ceruse o investigație, privind relațiile instituției cu Jeffrey Epstein. A cumpărat, de asemenea, obligațiuni Intel, companie în care administrația sa a investit direct.

Casa Albă nu a transmis încă un punct de vedere. Echipa prezidențială a susținut, anterior, că portofoliul de investiții este gestionat de o instituție financiară independentă, fără implicarea președintelui sau a familiei sale.

Trump a afirmat că și-a transferat afacerile într-un trust administrat de copiii săi, însă rapoartele financiare arată o activitate intensă. Un document depus în august indica achiziții de peste 100 de milioane de dolari în obligațiuni de la revenirea sa la Casa Albă, iar declarația anuală din iunie menționa venituri de peste 600 de milioane de dolari provenite din criptomonede, terenuri de golf, licențe și alte surse. În același document, activele totale raportate depășeau 1,6 miliarde de dolari.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube