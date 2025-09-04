Administrația Trump atacă instituțiile de învățământ superior din SUA, cum fac guvernele autoritare pentru a sufoca orice gândire independentă, a afirmat miercuri fosta președintă a Universității Harvard, informează AFP.

Această instituție prestigioasă este în colimatorul președintelui Donald Trump, care acuză marile universități americane să sunt bastioane ale ideologiei anticonservatoare și antisemite, în special în contextul manifestațiilor ce denunță campania militară a Israelului în Gaza.

Donald Trump a tăiat cu peste 2,6 miliarde de dolari finanțarea Universității Harvard, căutând totodată să blocheze sosirile de studenți internaționali – un sfert din efectivele sale.

Manifestații presupus antisemite

”Adevărul este că guvernul nostru, guvernul american, atacă învățământul superior și universitățile”, a declarat fosta președintă a Harvard, Claudine Gay, la Institutul de științe umane și sociale din Amsterdam.

”Se dorește distrugerea instituțiilor de cunoaștere pentru că acestea sunt centre de gândire și de informație independente”, a adăugat ea.

”Nimic nu justifică și nu explică aceasta. În afară de faptul că puterilor autoritare nu le plac centrele independente de reflecție și de informare”, a spus ea.

Prima femeie afro-americană de la conducerea Harvard în 368 de ani, Claudine Gay a demisionat în ianuarie 2024 în contextul unui scandal legat de manifestații presupus antisemite din campus în timpul protestelor contra războiului în Fâșia Gaza.

