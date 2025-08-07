Conducerea universității explică, într-o notă adresată angajaților și studenților, că măsurile sunt rezultatul unui „context bugetar extrem de dificil”, generat de noile directive guvernamentale

Universitatea Stanford, una dintre cele mai prestigioase instituții academice din lume, a anunțat că va elimina peste 360 de posturi, în contextul unui val de reduceri bugetare impuse de noua administrație Trump, scrie Reuters. Decizia, notificată oficial autorităților din California la finalul lunii iulie, vine ca urmare a modificărilor radicale în politica federală privind finanțarea învățământului superior.

Conducerea universității explică, într-o notă adresată angajaților și studenților, că măsurile sunt rezultatul unui „context bugetar extrem de dificil”, generat de noile directive guvernamentale care afectează direct sectorul academic. Potrivit comunicatului, Stanford va fi nevoită să opereze o reducere de 140 de milioane de dolari, în bugetul general al anului viitor.

Cu aproximativ 18.000 de angajați în 2025, universitatea californiană se alătură altor instituții de top, precum Harvard, Columbia sau Johns Hopkins, care au fost forțate să recurgă la concedieri, din cauza tăierilor masive aplicate de Washington.

De la revenirea sa la Casa Albă, președintele Donald Trump a lansat o serie de atacuri directe împotriva universităților pe care le consideră „exagerat de progresiste”, operând reduceri semnificative în finanțarea cercetării și punând presiune ideologică asupra curriculumului. Unele teme de studiu au fost deja restricționate sau eliminate, generând un val de nemulțumire în mediul academic.

Efectele nu sunt doar locale: tot mai mulți studenți, profesori și cercetători iau în calcul să părăsească Statele Unite, în căutarea unor sisteme universitare mai stabile și mai deschise. Țări precum Franța își exprimă deja interesul de a atrage aceste talente, oferindu-le locuri în universitățile proprii și condiții mai favorabile pentru continuarea activității academice.

Criza care se profilează riscă să afecteze pe termen lung nu doar reputația, ci și capacitatea de inovație și cercetare a universităților americane, într-o perioadă în care competiția globală pentru cunoaștere este mai acerbă ca niciodată.

