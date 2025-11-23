Întâlniri decisive urmează să aibă loc duminică, la Geneva, între oficiali de rang înalt din Marea Britanie, SUA, Franţa, Germania şi Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a transmis că propunerea Washingtonului pentru încheierea conflictului ruso-ucrainean rămâne flexibilă, după ce mai mulţi aliaţi ai Kievului şi-au exprimat rezervele faţă de documentul în 28 de puncte prezentat zilele trecute. Afirmaţia vine în contextul presiunilor crescânde asupra Ucrainei, în timp ce liderii occidentali avertizează că actualul draft ridică probleme privind frontierele şi capacitatea militară a ţării.

Sâmbătă, Canada, state europene şi Japonia au salutat unele elemente ale planului american, însă au subliniat că este nevoie de ajustări consistente, înainte ca el să poată deveni o bază solidă pentru o pace durabilă. Întâlniri decisive urmează să aibă loc duminică, la Geneva, unde oficiali de rang înalt din Marea Britanie, SUA, Franţa, Germania şi Ucraina vor analiza variantele de compromis.

Preşedintele Volodimir Zelenski a recunoscut că Ucraina traversează „unul dintre cele mai dificile momente din istorie”, pe fondul presiunilor exercitate de Washington pentru acceptarea unui plan considerat de mulţi avantajos Moscovei. Trump a dat Kievului termen până pe 27 noiembrie pentru a oferi un răspuns, în timp ce Vladimir Putin a declarat că propunerea americană ar putea reprezenta „un punct de plecare”, scrie BBC

Întrebat dacă documentul actual reprezintă ultima sa ofertă, Trump a fost tranşant: „Nu, nu este versiunea finală. Într-un fel sau altul, acest război trebuie să se încheie şi lucrăm la asta”, a afirmat liderul american.

Delegatia SUA care va participa la discuţiile de la Geneva îi include pe secretarul de stat Marco Rubio şi pe trimisul special Steve Witkoff, iar Marea Britanie va fi reprezentată de consilierul pentru securitate naţională Jonathan Powell.

O declaraţie comună emisă la summitul G20 de la Johannesburg şi semnată de mai mulţi lideri occidentali subliniază că planul american, deşi util ca bază, necesită „muncă suplimentară”. Documentul respinge modificarea graniţelor prin forţă şi îşi exprimă îngrijorarea faţă de limitele impuse armatei ucrainene, considerate riscante pentru securitatea viitoare a ţării.

Planul Washingtonului ar presupune retragerea trupelor ucrainene din zone ale Doneţkului pe care le controlează în prezent, precum şi din Lugansk şi Crimeea. Propunerea include, de asemenea, îngheţarea actualelor linii de front în Herson şi Zaporijia şi limitarea armatei ucrainene la 600.000 de militari, cu avioane de luptă europene dislocate în Polonia. În contrapondere, Kievul ar primi „garanţii de securitate solide”, iar Rusia ar urma să fie reintegrată treptat în economia mondială, cu perspective de revenire în fostul G8.

Premierul britanic Keir Starmer, prezent la Johannesburg, a discutat separat cu Zelenski, apoi cu Trump, şi a transmis că echipele ambelor ţări vor lucra împreună la ajustarea planului. „Ucraina trebuie să-şi poată apăra teritoriul în orice scenariu de încetare a focului”, a subliniat Starmer.

Negocierile de la Geneva sunt aşteptate să clarifice dacă diferenţele dintre aliaţi pot fi armonizate şi dacă planul american poate evolua într-un acord care să oprească războiul fără a vulnerabiliza Ucraina.

