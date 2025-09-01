Informațiile alarmiste au fost alimentate de imagini recente, în care mâinile lui Trump păreau învinețite, dar și de absența sa publică de câteva zile

Președintele american Donald Trump a reacționat energic la speculațiile care s-au propagat pe rețelele sociale, privind presupusa sa moarte. Liderul de la Casa Albă a transmis, printr-un mesaj pe platforma Truth Social, că se află într-o formă excelentă: „Nu m-am simțit niciodată mai bine în toată viața mea”.

Informațiile alarmiste au fost alimentate de imagini recente în care mâinile lui Trump păreau învinețite, dar și de absența sa publică de câteva zile. Situația a fost amplificată de declarația vicepreședintelui J. D. Vance, care a vorbit, fără a da detalii, despre „tragedii teribile”. Totuși, acesta a precizat că este încrezător în rezistența și forța președintelui: „Sunt convins că își va duce mandatul până la capăt și că va obține realizări importante pentru poporul american”.

Casa Albă a explicat că echimozele apărute pe mâinile președintelui ar fi urmarea strângerilor de mână frecvente și a administrării de aspirină, respingând ferm scenariile alarmiste.

În același mesaj online, Trump a ținut să transmită și un comentariu politic: „În plus, Washington D.C. este o zonă fără criminalitate”, sugerând că speculațiile privind sănătatea sa nu au alt scop, decât să îi șubrezească imaginea.

