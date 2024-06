Tricolorii, la al șaselea turneu continental. Istoria participărilor României la EURO

Echipa națională de fotbal a României va debuta luni la cel de-al șaselea Campionat European din istorie, împotriva puternicei selecționate a Ucrainei.

Din 1960, de la începuturile competiției, și până în prezent, România a participat la 17 campanii de calificare pentru Campionatul European, iar EURO 2024 reprezintă al șaselea turneu final din palmaresul tricolorilor.

România a ajuns în premieră la un European abia la ediția 1984 din Franța. Atunci, naționala pregătită de Mircea Lucescu s-a calificat de pe primul loc într-o grupă cu Suedia, Cehoslovacia, Italia și Cipru. La turneul final am încheiat în grupe, cu un singur punct, după 1-1 cu Spania, 1-2 cu RFG și 0-1 cu Portugalia.

După alți 12 ani de „secetă”, au urmat singurele Europene consecutive. Edițiile 1996 și 2000, prima cu Anghel Iordănescu pe bancă, iar a doua, cu Emeric Ienei, sunt singurele consecutive când am fost calificați la EURO. La prima am părăsit faza grupelor după 0-1 cu Franța și Bulgaria și 1-2 cu Spania. La a doua am obținut singura victorie din istoria participărilor și am ieșit din grupe după 1-1 cu Germania, 1-2 cu Portugalia și 3-2 cu Anglia, dar am pierdut în „sferturi” cu Italia, scor 0-2. Atunci, Gică Hagi, aflat la ultimul turneu final cu naționala, a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

Ultimele trei calificări obținute de România, incluzând aici și EURO 2024, au venit din opt în opt ani: EURO 2008, 2016 și acum 2024. La EURO 2008, tricolorii au avut o prestație onorabilă dar nu au mai reușit să iasă din grupe. A fost 0-0 cu Franța, 1-1 cu Italia și 0-2 cu Olanda pentru naționala pregătită atunci de Victor Pițurcă.

La Europeanul din Franța, cu Anghel Iordănescu selecționer, am pierdut în meciul inaugural al turneului, 1-2 cu Franța, urmând 1-1 cu Elveția și 0-1 cu Albania în grupe.

