Curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale devine, în perioada 11 – 13 septembrie, spațiul iubitorilor de gastronomie autentică. Timp de trei zile, între orele 09:00 și 19:00, are loc „Târgul de Produse și Gusturi Tradiționale”, eveniment ce reunește 35 de producători locali dornici să aducă în prim-plan rețete moștenite și preparate realizate după metode consacrate.

Organizat de MADR, în colaborare cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, târgul oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi produse de marcă, deja recunoscute la nivel european, precum Magiunul de prune Topoloveni – IGP, Telemeaua de Sibiu – IGP sau Țuica de prune de Sordony. Alături de acestea se află brânzeturi tradiționale, iaurturi de fermă, miere, dulciuri de casă, vinuri și produse artizanale, toate cu gustul autentic al satului românesc.

Publicul va putea descoperi și peste 30 de produse atestate, înscrise în Registrul Național al Produselor Tradiționale, provenite din județe precum Botoșani, Brașov, Mureș, Olt, Sibiu și Vrancea. Printre noutățile prezentate la ediția din acest an se numără cornulețele cu nucă, baigli cu mac și nucă, dar și produse bio, sortimente de miere ecologică și specialități apicole.

