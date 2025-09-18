Trei persoane au fost arestate joi sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei, a anunţat Metropolitan Police, potrivit Reuters.

Potrivit poliţiei, un bărbat de 41 de ani şi o femeie de 35 de ani au fost reţinuţi la o locuinţă din Grays, Essex.

În acelaşi timp, un bărbat de 46 de ani a fost arestat la o altă adresă din aceeaşi zonă.

Investigaţia este în curs, iar autorităţile nu au oferit detalii suplimentare despre suspecţi sau despre natura exactă a presupuselor activităţi de spionaj, conform BBC.

Stella Rimington, primul șef femeie al unui serviciu secret din Marea Britanie, a murit la 90 de ani



Stella Rimington, prima femeie care a ocupat funcția de director general al serviciului de securitate și contrainformații MI5 din Marea Britanie și care a inaugurat o eră a unei transparențe sporite în cadrul agenției, a murit la vârsta de 90 de ani, transmite luni Reuters.

Rimington, care a condus agenția de securitate internă între 1992 și 1996, a fost prima șefă a acesteia care a fost numită public și ulterior a scris memoriile ‘Open Secret’ despre cariera sa la fosta organizație secretă.

A continuat să scrie o serie de romane de spionaj și se crede, de asemenea, că a inspirat-o pe actrița Judy Dench în interpretarea personajului ‘M’, șefa lui James Bond în mai multe filme ale seriei ‘007’.

‘A murit înconjurată de familia și câinii ei iubiți și s-a agățat cu hotărâre de viața pe care a iubit-o până la ultima suflare’, se arată într-un comunicat al familiei, citat de presa locală.

