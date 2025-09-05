Trei dintre cei șapte suspecți arestați până acum pentru furtul coifului de aur și al brățărilor dacice dintr-un muzeu din Olanda nu vor fi urmăriți penal. Decizia a fost luată de Parchetul General din Olanda, care a stabilit că aceștia au avut un rol mult prea mic și nu știau că acțiunile lor erau legate de furtul artefactelor, potrivit publicației olandeze NL Times.

Cei trei tineri în cazul cărora anchetatorii au decis neînceperea urmăririi penale în dosarul jafului de la Muzeul Drents din Olanda i-au ajutat pe principalii suspecți fără să știe că acțiunilor lor erau legate de furt, spun procurorii olandezi. Doi dintre ei, de exemplu, în vârstă de 20 și 25 de ani, ar fi furat mașina cu care principalii suspecți au fugit după comiterea jafului. Dintre complici, doar cel acuzat de furtul plăcuțelor de înmatriculare ale mașinii va fi pus sub acuzare, scrie presa olandeză.

Următoare audiere în acest dosar va avea loc pe 16 octombrie, iar procesul va începe în a doua jumătate a anului viitor.

Trei bărbați au fost puși sub acuzare pentru furtul Coifului de Aur de la Coțofenești și al brățărilor dacice expuse la un muzeu din Olanda. Aceștia sunt acuzați totodată de distrugerea muzeului, deoarece au folosit dispozitive pirotehnice pentru a pătrunde în instituția de unde au furat artefactele care nu au fost recuperate nici acum.

Surse din poliția olandeză susțin că hoții ar fi primit instrucțiuni de la interlopi din România care doreau să folosească piesele furate ca monedă de schimb pentru a obține eliberarea unor infractori din închisoare.

