Trei bănci americane care au dat faliment au un lucru în comun: KPMG

Trio-ul de bănci care au dat faliment au un lucru în comun: Firma KPMG, cel mai mare auditor al sectorului bancar american.

Întrebările privind calitatea activității și independența sa au crescut în ultimele zile, în urma publicării unui raport al Federal Reserve (n.r. Sistemul Federal de Rezerve al Statelor Unite ale Americii) privind prăbușirea Silicon Valley Bank și vânzarea forțată a First Republic. Firma de contabilitate Big Four a fost auditorul ambelor bănci, precum și al firmei Signature, care a fost confiscată de autoritățile de reglementare în martie, scrie Financial Times.com.

KPMG, prezentă în toate cele trei cazuri

„Este o triplă lovitură”, a declarat Francine McKenna, un fost consultant KPMG care acum predă la Wharton School of the University of Pennsylvania.

„Nu te poți aștepta ca auditorii să știe că urmează o criză bancară”, a declarat Kecia Williams Smith, fost auditor și reglementator, care este acum profesor asistent de contabilitate la North Carolina A&T State University.

„Corect este să întrebi despre evaluarea riscurilor de către un auditor și dacă au avut procedurile de audit corecte.”

Examinarea activității KPMG ar urma să se axeze pe faptul dacă personalul său a fost suficient de independent față de băncile pe care le auditează, dacă a acordat atenția cuvenită semnalelor de alarmă și dacă a avut competențele necesare pentru a judeca calitatea situațiilor financiare într-un mediu care s-a schimbat semnificativ din cauza creșterii ratelor dobânzilor, au declarat experții contabili.

De asemenea, ar putea exista întrebări cu privire la rolul extins al KPMG în sistemul financiar.

Firma deține un rol singular ca auditor al mai multor bănci americane decât oricare dintre celelalte patru mari firme și auditează o proporție mai mare din sistemul bancar al țării, în funcție de active, decât orice altă firmă, potrivit datelor furnizate de Audit Analytics.

Pe lângă faptul că este auditorul Wells Fargo, Citigroup, Bank of New York Mellon și mai multor bănci cotate la bursă, firma auditează și Federal Reserve.

„Este un lucru care reverberează în întreaga industrie bancară”, a declarat Williams Smith. „Având în vedere interesul public în jurul acestui lucru, vă puteți aștepta să existe mai multă atenție”.

Clienții din sectorul bancar sunt deosebit de importanți pentru KPMG. Băncile cotate la bursă au plătit firmei onorarii de peste 325 milioane de dolari în 2021, ultimul an pentru care sunt disponibile date complete, sectorul reprezentând aproximativ 14% din onorariile KPMG de la clienții publici. Asta în comparație cu 8% la PwC, 3% la EY și 2% la Deloitte.

Foști angajați KPMG, directori executivi la Signature și First Republic

De asemenea, foști angajați KPMG au ajuns să joace roluri importante în sectorul bancar, inclusiv la foști clienți. Directorii executivi de la Signature și First Republic au fost ambii foști parteneri KPMG.

Profesorii de contabilitate au declarat că autoritățile de reglementare vor acorda probabil o atenție deosebită numirii de către Signature a lui Keisha Hutchinson, care a fost partenerul principal în echipa de audit KPMG la bancă, pentru a fi director de risc în 2021, la mai puțin de două luni după ce a semnat raportul de audit din 2020.

Normele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse de Valori impun o perioadă de reflecție de 12 luni înainte ca un partener de audit să fie angajat de o companie într-un rol care supraveghează raportarea financiară, deși acest lucru este interpretat de obicei ca însemnând roluri de director financiar sau controlor financiar.

KPMG a declarat anterior că își susține auditurile efectuate pentru SVB și Signature. Aceasta a refuzat să facă alte comentarii, invocând confidențialitatea clienților.

„Ne desfășurăm auditurile în conformitate cu standardele profesionale”

„KPMG are de mult timp o practică de audit substanțială și dinamică în industria serviciilor financiare”, a declarat un purtător de cuvânt. „Ne desfășurăm auditurile în conformitate cu standardele profesionale”.

Raportul Fed de săptămâna trecută a scos la iveală amploarea deficiențelor din funcțiile de gestionare a riscurilor și de audit intern ale SVB, ambele trebuind să fie evaluate de auditorii externi ai unei companii.

Jeffrey Johanns, un fost partener al PwC care predă auditul la Universitatea Texas din Austin, a declarat că acest lucru ar putea ridica problema dacă KPMG ar fi trebuit să evidențieze aceste deficiențe în fața investitorilor ca fiind deficiențe materiale care ar fi putut afecta rezultatele financiare.

„Dacă ai deficiențe semnificative în funcția de risc, cum poate banca să afirme că nu are o slăbiciune în controalele sale interne?”, a declarat Johanns.

Deponenții au fugit de SVB pe fondul îngrijorării că va trebui să vândă active desemnate anterior ca fiind „păstrate până la scadență”, ceea ce ar putea declanșa o pierdere de 15 miliarde de dolari, deoarece ratele mai mari ale dobânzilor au redus valoarea lor de piață.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!