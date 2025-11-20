Transfer ratat de Dinamo! Rrahmani era aproape de „câini”, dar a ajuns rival și a făcut senzație la Rapid

Dinamo București a fost în discuții pentru transferul lui Albion Rrahmani înainte ca acesta să ajungă la Rapid.

Albion Rrahmani (25 de ani), unul dintre cei mai eficienți atacanți ai Superligii din ultimii ani, a fost la un pas de a semna cu Dinamo. Dezvăluirea îi aparține chiar președintelui clubului din „Ștefan cel Mare”, Andrei Nicolescu, care a explicat că discuțiile au avut loc înainte ca kosovarul să fie transferat de Rapid. Mutarea nu s-a concretizat din cauza situației financiare dificile prin care treceau „câinii”.

Rrahmani a avut un sezon excelent în 2023-24, marcând 17 goluri pentru giuleșteni și clasându-se pe locul secund în topul golgheterilor, în urma lui Florinel Coman și Philip Otele. Impactul său major la Rapid l-a transformat într-unul dintre cei mai căutați jucători ai campionatului, iar Sparta Praga l-a achiziționat ulterior pentru 5 milioane de euro.

Andrei Nicolescu a explicat cât de aproape a fost Dinamo să-l aducă: „Au fost mai multe transferuri la care am fost aproape şi nu s-au realizat. […] Dacă vorbim despre un astfel de transfer, care după aceea a făcut impact, putem să ne referim la fostul atacant de la Rapid, kosovar, Rrahmani. Noi îl identificaserăm înainte să-l transfere Rapid, dar la momentul acela clubul Dinamo nu îşi permitea să plătească acea sumă”, a spus oficialul dinamovist pentru Orange Sport.

Negocierile dintre cele două părți au atins o sumă clară. „Noi negociam undeva la 400.000 de euro pentru transferul lui, vedeam foarte mult potenţial. […] Dacă vorbim despre regret, da, e un jucător pe care Dinamo ar fi vrut să-l aibă”, a completat Nicolescu.

În tricoul Rapidului, Rrahmani a avut evoluții impresionante, marcând 18 goluri în 29 de meciuri, performanță care a contribuit la ascensiunea sa către campionatul ceh. La Sparta Praga, atacantul kosovar a continuat să aibă cifre bune: 19 goluri în 58 de meciuri.

Povestea transferului ratat scoate încă o dată în evidență dificultățile financiare cu care Dinamo s-a confruntat în ultimii ani, dar și capacitatea clubului de a identifica jucători care ulterior au făcut diferența în Superligă.

