Deplasarea, la care ar fi participat mai mulți angajați din subordinea instituției, ar fi costat în jur de 100.000 de euro

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a semnalat un caz flagrant de cheltuire iresponsabilă a banilor publici și europeni. Potrivit unei postări pe care a făcut-o pe o rețea socială, ministrul a dezvăluit că un director din cadrul Ministerului ar fi organizat recent o deplasare de tip „training” pe Coasta de Azur, alegând pentru cazare un hotel de patru stele. Sub pretextul unui program de formare profesională, acesta ar fi cheltuit sume considerabile din bugetul de stat.

Pîslaru a afirmat că situația reprezintă un exemplu clar de deturnare a sensului real al proiectelor de dezvoltare și a atras atenția că asemenea practici compromit încrederea cetățenilor în utilizarea fondurilor europene. „Din păcate, este nevoie să dau acest semnal. Nu putem continua să tolerăm excursii mascate în traininguri de lux, finanțate din bani care ar trebui să ajungă la oameni și comunități”, a precizat ministrul.

Deplasarea, la care ar fi participat mai mulți angajați din subordinea instituției, ar fi costat în jur de 100.000 de euro, conform unor surse. Ministrul a anunțat că va verifica personal situația și că vor fi luate măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de episoade.

Cazul readuce în discuție problema gestionării resurselor publice și modul în care unele instituții transformă programele de instruire în vacanțe costisitoare, subminând credibilitatea statului român în relația cu Uniunea Europeană.

