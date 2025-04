Fostul președinte Traian Băsescu revine cu o reacție dură la adresa modului în care s-au desfășurat alegerile din 2024 sub guvernarea alianței PSD-PNL.

Într-o postare vehementă, Băsescu acuză actuala coaliție de guvernare că urmărește o acaparare totală a puterii în stat, folosindu-se de instrumente administrative și politice pentru a elimina opoziția și a controla toate instituțiile-cheie ale democrației.

„Să nu le dăm toată puterea prin votul nostru!”, avertizează fostul președinte, subliniind că cele patru rânduri de alegeri din 2024 – locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale – au fost comasate și manipulate astfel încât să favorizeze USL-ul reînviat (alianța PSD-PNL).

Pentru fostul președinte, aceasta nu a fost o întâmplare, ci o strategie cinică menită să elimine orice șansă reală a opoziției de a câștiga teren în administrația locală.

Mai mult, intercalarea alegerilor parlamentare între cele două tururi ale prezidențialelor este calificată de Băsescu drept „nefirească” și „absolut manipulatoare”, cu scopul clar de a securiza o majoritate parlamentară pentru actuala coaliție înainte de deznodământul alegerilor prezidențiale.

Fără probe concludente pentru anularea alegerilor



Traian Băsescu lansează acuzații grave referitoare la anularea alegerilor pe baza unor „înscrisuri fără valoare” provenite de la SRI. Deși CCR a invalidat rezultatul unui tur electoral, în lipsa unor dovezi clare de fraudă, Băsescu consideră că această decizie a fost politică, și nu juridică.

Este evocată chiar o reminiscență a controversatelor alegeri din 2009, când un „truc” similar cu renumărarea voturilor a fost utilizat fără succes, sugerând că istoria se repetă sub aceeași formulă de putere, potrivit fostului președinte

Puterea absolută și riscul democrației deformate

Potrivit fostului șef de stat, PSD și PNL controlează în prezent administrația locală, guvernul și parlamentul. Singura instituție rămasă „liberă” este Președinția. Traian Băsescu îndeamnă populația să nu le ofere și această ultimă piesă din puzzle-ul puterii: „Românii trebuie să hotărască dacă le dau şi preşedintele. Eu cred că este prea multă putere concentrată la o alianţă care s-a dovedit discreţionară.”

„Acum alianţa PSD şi PNL are toată puterea în teritoriu deţinând peste 90 la sută din primării, are puterea centrală deţinând guvernul şi are puterea legislativă deţinând majoritatea în Parlament. Românii trebuie să hotărască dacă le dau şi preşedintele. Eu cred că este prea multă putere concentrată la o alianţă care s-a dovedit discreţionară”, a scris Băsescu.

Băsescu avertizează că democrația românească riscă să fie pusă sub controlul total al unei alianțe care nu dă dovadă de respect față de principiile statului de drept. Într-un apel direct către electorat, fostul președinte reiterează ideea că, în ciuda confuziei politice și a manipulării, alegătorii au încă puterea de a decide: prin votul lor.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!