Tragedie rutieră în Afganistan: 25 de morți și zeci de răniți după răsturnarea unui autobuz

Cel puțin 25 de persoane au murit și 27 au fost rănite după ce un autobuz s-a răsturnat miercuri în estul Afganistanului, au declarat autoritățile pentru AFP, la o săptămână după cel mai grav accident rutier din ultimii ani din țară.

Tragedie rutieră în Afganistan

Accidentul s-a produs „din cauza neglijenței șoferului” pe o autostradă ce leagă capitala Kabul de orașul sudic Kandahar, a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Abdul Mateen Qani.

Acesta a confirmat că 25 de persoane au murit, iar alte 27 primesc îngrijiri medicale în spitale, fără a fi specificată gravitatea rănilor.

Accidentele rutiere mortale sunt frecvente în Afganistan, pe fondul infrastructurii precare după decenii de conflict, al vitezei excesive pe șosele și al lipsei unor reglementări stricte.

CITEȘTE ȘI – Ucraina anunță pierderi masive în rândul armatei ruse: peste 1 milion de militari eliminați de la începutul invaziei

Săptămâna trecută, 78 de oameni, inclusiv peste o duzină de copii, și-au pierdut viața în provincia vestică Herat, după ce un autobuz care transporta migranți reveniți din Iran s-a ciocnit cu o motocicletă și un camion, potrivit autorităților.

În decembrie anul trecut, două accidente de autobuz implicând un camion cisternă și un alt vehicul de mare tonaj, produse pe o autostradă din centrul Afganistanului, au provocat moartea a cel puțin 52 de persoane.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.