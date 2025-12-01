Un incident grav a avut loc luni în stația de metrou Ștefan cel Mare, unde un bărbat a murit după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla într-un tren.

Echipajele SMURD au intervenit rapid și au acordat primul ajutor direct în vagon, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, acesta a fost declarat decedat.

Ca urmare a intervenției medicale, traficul metroului a fost afectat, trenurile circulând temporar pe o singură linie.

Situația a generat aglomerație în mai multe stații de pe magistrală, până la reluarea treptată a circulației normale.

Explicațiile Metrorex

Directorul Metrorex, Mariana Miclăuș, a explicat situația pentru Știrile PRO TV, precizând că intervenția a fost necesară din cauza unei suspiciuni de atac de cord.

Mariana Miclăuș:

„Avem o urgență medicală într-un tren la stația Ștefan cel Mare. Echipajul SMURD este acolo și imediat ce i se va acorda primul ajutor, circulația o să revină la normal. Cineva a leșinat, posibil un atac de cord. Deocamdată așteptăm să vedem ce spune SMURD-ul…O să dăm drumul la circulație…. în cel mai scurt timp posibil…..”

Directorul a subliniat că traficul nu a fost complet blocat, fiind asigurată circulația în „stil pendulă” între stațiile din apropiere până la încheierea intervenției.

