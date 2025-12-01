6.6 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăSocialTragedie la metroul din București: un bărbat a murit în stația Ștefan...

Tragedie la metroul din București: un bărbat a murit în stația Ștefan cel Mare

SocialȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Biletul de metrou s-ar scumpi considerabil de la 1 ianuarie 2025
Foto - Arhivă

Un incident grav a avut loc luni în stația de metrou Ștefan cel Mare, unde un bărbat a murit după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla într-un tren.

Echipajele SMURD au intervenit rapid și au acordat primul ajutor direct în vagon, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, acesta a fost declarat decedat.

Ca urmare a intervenției medicale, traficul metroului a fost afectat, trenurile circulând temporar pe o singură linie.

Situația a generat aglomerație în mai multe stații de pe magistrală, până la reluarea treptată a circulației normale.

Explicațiile Metrorex

Directorul Metrorex, Mariana Miclăuș, a explicat situația pentru Știrile PRO TV, precizând că intervenția a fost necesară din cauza unei suspiciuni de atac de cord.

Mariana Miclăuș:

„Avem o urgență medicală într-un tren la stația Ștefan cel Mare. Echipajul SMURD este acolo și imediat ce i se va acorda primul ajutor, circulația o să revină la normal. Cineva a leșinat, posibil un atac de cord. Deocamdată așteptăm să vedem ce spune SMURD-ul…O să dăm drumul la circulație…. în cel mai scurt timp posibil…..”

Directorul a subliniat că traficul nu a fost complet blocat, fiind asigurată circulația în „stil pendulă” între stațiile din apropiere până la încheierea intervenției.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

1 Decembrie: ziua care a transformat un ideal într-un stat

Special Dana Macsim - 0
Ziua Națională a României este momentul care amintește de hotărârea istorică adoptată în 1918 la Alba Iulia, când Marea Adunare Națională a votat unirea...

Lionel Messi, record istoric! A devenit cel mai bun pasator din toate timpurile, depășindu-l pe Puskas

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Argentinianul a ajuns la 405 assisturi și e la 4 goluri de borna 900.La 38 de ani, Lionel Messi continuă să doboare recorduri și...

Armand Duplantis, atletul anului 2025! Suedezul a fost ales „regele absolut” al lumii atletismului

Alte sporturi Dragos Soneriu - 0
Recordurile doboară voturile: a contat și părerea fanilor de pe rețelele socialeSuedezul Armand Duplantis (26 de ani) a fost desemnat atletul anului 2025, în...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.