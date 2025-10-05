Demersul vine, după ce Planul Urbanistic Zonal (PUZ) necesar conectării liniei de tramvai, nu a primit aprobarea Consiliului General al Municipiului București

Pasajul pietonal subteran modern va conecta stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, precum și interconectarea liniei de tramvai între Piața Sfântul Gheorghe și Piața Unirii. Edilul sectorului 4 susține că aceste intervenții sunt esențiale pentru transformarea Pieței Unirii într-un veritabil nod intermodal de transport public.

„Piața Unirii trebuie să devină un centru major de legătură între transportul de suprafață și cel subteran, adică între tramvai și metrou, așa cum am reușit deja la Eroii Revoluției”, a explicat Băluță, citat de Agerpres.

Demersul vine, după ce Planul Urbanistic Zonal (PUZ) necesar conectării liniei de tramvai nu a primit aprobarea Consiliului General al Municipiului București. Proiectul va fi refăcut, deoarece varianta inițială nu acoperea complet cerințele de transport public din zonă. „Nici eu nu am susținut actualul PUZ, întrucât nu includea construirea unui pasaj pietonal suplimentar între cele două stații de metrou, deși tunelul existent este deja suprasolicitat”, a adăugat primarul.

Pentru a debloca proiectul, administrația locală din Sectorul 4 va finanța studiul de fezabilitate și va derula efectiv lucrările necesare atât pentru pasajul pietonal, cât și pentru legătura de tramvai. „Acest element este vital pentru noul PUZ al zonei. După ce documentația urbanistică va fi aprobată de Consiliul General, tot noi vom elabora proiectul tehnic”, a precizat Băluță.

Intervențiile propuse completează procesul amplu de modernizare a Pieței Unirii, care include și refacerea planșeului deteriorat, aflat sub circulația rutieră. Proiectul va fi implementat în etape: mai întâi studiile și documentațiile tehnice, urmate de execuția propriu-zisă a pasajului pietonal și a infrastructurii de tramvai.

După finalizarea lucrărilor, tramvaiul și metroul vor fi conectate direct, pe modelul existent la stația Eroii Revoluției. Accesul se va face prin scări, lifturi și escalatoare, permițând transferul rapid și în condiții de siguranță între cele două moduri de transport. „O astfel de infrastructură va stimula utilizarea transportului public, va crește siguranța călătorilor și va scurta semnificativ timpii de deplasare în centrul Capitalei”, a mai subliniat edilul.

