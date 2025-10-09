Tragedie în box: Arturo Gatti Jr., fiul legendei Arturo Gatti, a murit la doar 17 ani

Arturo Gatti Jr., fiul celebrului boxer și membru al Hall of Fame Arturo Gatti, a decedat la vârsta de 17 ani, a confirmat miercuri World Boxing Association (WBA).

„WBA și întreaga lume a boxului plâng pierderea lui Arturo Gatti Jr. Călătoria lui abia începea, dar spiritul său va trăi mai departe — acum reunit cu tatăl său legendar printre stele”, a transmis organizația într-un comunicat.

Informațiile despre moartea adolescentului au circulat inițial pe rețelele sociale și au fost confirmate și de fostul bodyguard al lui Gatti Sr., Chuck Zito, care a postat pe Instagram: „Cu inima grea trebuie să spun… R.I.P. lui Arturo Gatti Jr., în vârstă de 17 ani.”

Antrenorul lui Gatti Jr., Moe Latif, a confirmat de asemenea decesul și a cerut intimitate pentru familia adolescentului: „Nu este un zvon sau o glumă. Arturo nu mai este printre noi.”

Potrivit informațiilor preliminare, Gatti Jr. a fost găsit mort în Mexic, unde locuia împreună cu mama sa și văduva lui Gatti Sr., Amanda Rodrigues. Circumstanțele decesului nu au fost încă clarificate.

Arturo Gatti Jr. își dorea să urmeze pașii tatălui său, practicând boxul la nivel amator și sperând să participe la Jocurile Olimpice înainte de a trece la profesioniști. Tatăl său, Arturo Gatti, a murit în iulie 2009, la vârsta de 37 de ani, în circumstanțe misterioase într-un hotel din Brazilia. Inițial, Amanda Rodrigues a fost acuzată de crimă, însă după autopsie, moartea a fost încadrată ca suicid, iar acuzațiile au fost retrase.

Președintele World Boxing Council, Mauricio Sulaiman, și-a exprimat condoleanțele: „Consiliul Mondial de Box și întreaga comunitate a sportului nostru se roagă pentru pierderea profundă a lui Arturo Gatti Jr., la doar 17 ani. Dumnezeu să-i odihnească sufletul și să le ofere liniște familiei sale.”

