Doliu în fotbalul sud-american! A murit Miguel Ángel Russo, fostul antrenor al lui Boca Juniors

Tehnicianul argentinian avea 69 de ani și se afla internat în stare critică în ultimele zile.

Boca Juniors: „Lasă o amprentă de neșters asupra clubului”

Fotbalul argentinian este în doliu. Miguel Ángel Russo, antrenor legendar al echipei Boca Juniors, a murit la vârsta de 69 de ani, după o luptă lungă cu o boală gravă.

Fostul tehnician fusese internat în stare critică, iar starea sa de sănătate s-a agravat în ultimele ore. Echipa medicală a clubului a confirmat că Russo era monitorizat permanent, însă eforturile medicilor au fost zadarnice.

Clubul Boca Juniors a anunțat oficial dispariția sa printr-un mesaj emoționant:

„Club Atlético Boca Juniors anunță cu profundă tristețe trecerea în neființă a lui Miguel Ángel Russo. Miguel lasă o amprentă de neșters asupra instituției noastre și va fi întotdeauna un exemplu de bucurie, căldură și angajament. Îi însoțim pe familie și pe cei dragi în acest moment de durere. Adio, dragă Miguel!”

Un simbol pentru Boca și un om respectat în Argentina

Miguel Ángel Russo rămâne una dintre figurile emblematice ale fotbalului argentinian. În cariera sa, a condus numeroase echipe importante din America de Sud, dar gloria supremă a trăit-o pe banca celor de la Boca Juniors, cu care a câștigat în 2007 Copa Libertadores, cel mai important trofeu intercluburi de pe continent.

Echipa i-a dedicat și ultima victorie, scor 5-0 cu Newell’s Old Boys, meci în care Boca a fost condusă de asistentul său, Claudio Ubeda. La final, acesta a transmis un mesaj emoționant:

„Îl iubim foarte mult, vrem să se însănătoșească curând și îi dorim tot binele.”

Din păcate, antrenorul nu a mai apucat să audă aceste cuvinte.

Russo a fost respectat nu doar pentru trofeele obținute, ci și pentru stilul său calm, uman și discret, care i-a adus afecțiunea jucătorilor și a fanilor.

