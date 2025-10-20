Explozia din Rahova readuce în discuție necesitatea asigurărilor facultative, în condițiile în care un număr mic de locuințe din România beneficiază de protecție completă.

Autoritățile și organizațiile neguvernamentale încearcă să găsească soluții pentru locatarii blocului din Rahova care a fost devastat de explozia de vineri. Zeci de familii au rămas fără locuințe, iar mulți dintre ei așteaptă acum despăgubirile de la companiile de asigurări.

Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare din România (UNSAR), peste 170 de locuințe din zonele afectate erau acoperite prin polițe de asigurare facultativă – dintre care peste 40 în blocul unde s-a produs deflagrația.

Explozia este unul dintre riscurile de bază acoperite de aceste polițe, astfel că proprietarii asigurați urmează să primească compensații financiare pentru pierderile suferite.

Primele oferte de despăgubire, deja transmise

UNSAR a precizat că primele oferte de despăgubire au fost înaintate încă de vineri, la scurt timp după incident.

Acest lucru înseamnă că locatarii ar putea primi banii în perioada imediat următoare, pentru a-și putea reface locuințele distruse.

Totuși, situația scoate din nou la iveală nivelul scăzut al gradului de asigurare a locuințelor din România, unde majoritatea proprietarilor rămân neprotejați în fața unor astfel de tragedii.

Restricții de circulație în zona afectată

Între timp, Brigada Rutieră a Poliției Capitalei a anunțat restricții temporare de circulație în zona afectată, valabile până la finalizarea intervențiilor:

Strada Vicina, între Calea Rahovei și strada Oltina;

Aleile care împrejmuiesc imobilele afectate;

Calea Rahovei, banda întâi de circulație și o parte dintre locurile de parcare, între străzile Vicina și Malcoci.

De asemenea, accesul pietonal este restricționat pe trotuarul din dreptul imobilelor avariate, din motive de siguranță.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.