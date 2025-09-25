Trafic restricționat în București în acest weekend din cauza mai multor evenimente culturale și sportive

Șoferii din Capitală trebuie să ia în calcul restricții de circulație pe mai multe artere din oraș, începând de joi și până duminică, din cauza unor evenimente culturale, sportive și festivaluri stradale, anunță Brigada Rutieră.
Până joi, ora 23:00, traficul este restricționat pe străzile Constantin Esarcu și Episcopiei, pentru buna desfășurare a evenimentelor programate.
Evenimentele principale din weekend includ
- Street Delivery – vineri, sâmbătă și duminică, organizat de ARCUB și Fundația Cărturești pe str. Pictor Arthur Verona, cu expoziții, minispectacole, ateliere de creație și teatru stradal.
- Be Healthy Fitness Festival – sâmbătă între 07:00 și 23:00. Restricții de trafic vor fi aplicate astfel:
- 07:30–20:00: bd. Mircea Vodă (între bd. Unirii și bd. Octavian Goga)
- 08:30–10:30: bd. Unirii (între Piața Unirii și Piața Alba Iulia), Piața Alba Iulia – bd. Burebista (între str. Popa Stoica Fărcaș și Piața Alba Iulia), și bd. Decebal
- 08:30–13:30: bd. Unirii (de la bd. Mircea Vodă până la str. Nerva Traian, sensul către Piața Alba Iulia)
- Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană – sâmbătă și duminică între 10:00 și 22:00, organizat de PROEDUS pe bd. Vâlcea, între bd. Camil Ressu și aleea Râmnicu Vâlcea. Circulația va fi restricționată vineri, de la ora 22:00, până luni, ora 06:00.
- Festival stradal în Piațeta Dr. Rastislav Stefanik (fosta Piață Italiană) și str. Vasile Lascăr – sâmbătă și duminică între 10:00 și 22:00. Circulația va fi restricționată pe Piațetă și pe segmentul de stradă între Piață și str. Batiștei, fără a afecta intersecțiile.
Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite zonele menționate și să folosească rute ocolitoare pentru a evita blocajele de trafic.
