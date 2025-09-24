Principele Radu al României a făcut un apel la unirea eforturilor întregii societăți pentru protejarea patrimoniului Domeniului Regal Peleș, simbol al identității culturale și istorice românești, subliniind că sănătatea acestor clădiri este o răspundere a noastră, a celor de la Bruxelles și a celor de la București.

Alteța Sa Regală a participat, marți, la deschiderea celei de-a treia ediții a conferinței ‘Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului Domeniului Regal Peleș – interes național și european’, organizată de Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș, sub auspiciile Familie Regale a României, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ‘Carol I’ din București.

‘Rostul acestor întâlniri este de a spune atât mediului privat, acelei părți din societatea românească care produce prosperitate și organismelor europene, cele care, prin statutul lor, au luat (…) în responsabilitate păstrarea patrimoniului continental, să-și aducă aminte în fiecare an, iar dacă se poate în fiecare zi, de aceste două mari părți din societatea românească. (…) Sănătatea acestor clădiri în fiecare generație este o răspundere a noastră, a celor de la Bruxelles, a celor de la București, a celor care produc României prosperitate și care, dintre ei, sunt mulți care înțeleg foarte bine răspunderea despre care vă vorbesc’, a subliniat principele.

Principele Radu consideră că ‘nu trebuie să fim nici excesiv de pesimiști cu privire la mersul punerii la loc a celor două clădiri în condiții de restaurare perfectă a patrimoniului construit și a celui natural, dar nu trebuie să fim nici excesivi de mulțumiți de felul în care lucrurile avansează’.

‘Dacă vă uitați la țări cu o tradiție a Coroanei mult mai consolidată decât a noastră – Coroana noastră Regală are 160 de ani, iar în țări precum Danemarca, Rusia, Marea Britanie sau Franța, vorbim de un mileniu -, toate aceste țări au dificultăți foarte mari pentru a păstra, în continuare, la un nivel acceptabil, funcționarea marilor lor palate regale. În Marea Britanie, guvernul suportă cheltuielile de renovare ale Palatului Buckingham, dar nu poate face același lucru cu Castelul Windsor. Guvernarea conservatoare a lui John Major n-a reușit să găsească fonduri necesare pentru renovarea Castelului Windsor, după ce a fost incendiat în 1990’, a spus ASR Radu.

Nu ne putem baza pe guvernul României pentru cele două castele

El a arătat că nu trebuie să așteptăm de la guvernele României să găsească fondurile necesare pentru restaurarea celor două castele de la Sinaia.

‘Este lesne de înțeles că nu avem timp să așteptăm ca guvernele României, oricare ar fi ele – și Majestatea Sa și cu mine, în cei 35 de ani în țară, am lucrat cu 17 dintre aceste guvernări -, niciuna dintre ele n-o să găsească fondurile necesare complete pentru Peleș, oricât de mult ar vrea. Nu au reușit guvernele britanice, nu au să reușească guvernele României. Iar o familie de oameni, în înțelesul propriu al cuvântului, nu va avea niciodată fondurile necesare pentru a menține zi de zi ceva de la o atât de mare proporție. De altfel, în cazul României, cele două clădiri sunt în administrarea statului român. Deci, în afară de chiria lor, nu produc familiei niciun fel de venit’, a susținut principele Radu.

Principele a accentuat că răspunderea pentru prezervarea patrimoniului românesc, a identității statale a României revine întregii societăți.

‘Fiindcă nu e doar o răspundere civică, nu e doar o răspundere istorică, nu e doar o răspundere politică. E o răspundere, la fel de mare și de inexplicabilă, de greu de definit, precum e răspunderea de a avea grijă de părinții tăi, sau de copiii tăi, sau de cineva de-al tău care are nevoie de ajutor. (…) Întâlnirea noastră e un strigăt pentru societate. Deci, cel mai bine ar fi să le spunem celor din afara Bibliotecii ‘Regele Carol I’, celor care sunt dincolo de zidurile ei, pe stradă, despre ce credem noi că ar trebui să se facă pentru a proteja identitatea statală a României, de care e mare nevoie astăzi. Ultimii ani au dovedit-o din plin. E mare nevoie ca identitatea statală a României să rămână neștirbită’, a mai spus ASR Principele Radu.

Domeniul Regal nu e un obiect de muzeu, ci un reper viu

Evidențiind faptul că Domeniul Regal de la Sinaia este ‘unul dintre reperele fundamentale ale identității noastre culturale și istorice’, Peleșul și ansamblul său devenind ‘un simbol al modernității românești și un reper al Regalității, ‘dincolo de valoarea arhitecturală și artistică excepțională’, ministrul Culturii, Andras Demeter, a chemat la ‘depășirea dialogului apăsat despre obligații și drepturi împărțite între stat și proprietar’ și la ‘construirea împreună a unor soluții care să asigure continuitatea și stabilitatea’.

‘Responsabilitatea înseamnă, de asemenea, a privi Domeniul Regal nu ca pe un obiect de muzeu, ci ca pe un reper viu care se întoarce zilnic către comunitate și către țară. Turiștii care îi trec pragul, localnicii, care se identifică cu el, personalitățile care revin aici confirmă faptul că Peleșul este o resursă de identitate și de imagine pentru România. (…) Cred cu tărie că responsabilitatea noastră este să construim nu doar proiecte punctuale, ci o strategie durabilă în care statul, Casa Regală și comunitatea locală și cea extinsă, cea națională, să fie parteneri adevărați. Numai astfel putem asigura conservarea, restaurarea și valorificarea acestui patrimoniu de rang european’, a punctat ministrul.

Temele conferinței, deschisă de președintele Asociației pentru Patrimonul Regal Peleș, prof. univ. dr. arhitect Augustin Ioan, au inclus aspecte legate de protejarea și valorificarea patrimoniului natural, construit și cultural al Domeniului Regal Peleș; prezentarea unor proiecte de restaurare și refuncționalizare a monumentelor istorice; evidențierea colaborării dintre mediul universitar și instituțiile de patrimoniu și a rolului educației și al cercetării interdisciplinare în conservarea patrimoniului.

Conferința a reunit specialiști de marcă, membri ai Academiei Române, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române și invitați din străinătate, alături de care au luat parte studenți și profesori de la universități de prestigiu, precum Universitatea de Arhitectură și Urbanism ‘Ion Mincu’, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea Națională de Muzică București și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică.

Au fost prezenți reprezentanți ai Muzeului Național Peleș, Muzeului Național de Artă, Institutului Național al Patrimoniului și ai altor domenii sociale, economice și culturale din România și Republica Moldova.

Domeniul Regal Peleș, un simbol al identității culturale și istorice românești, reprezintă un ansamblu unic de patrimoniu natural, construit și cultural, a cărui conservare și valorificare sunt esențiale pentru promovarea valorilor naționale și integrarea acestora în circuitul cultural european. Construit la inițiativa Regelui Carol I între 1873 și 1914, Castelul Peleș este nu doar o capodoperă arhitecturală, ci și un martor al istoriei moderne a României, reflectând viziunea regală asupra modernizării și progresului.

