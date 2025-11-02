Piața imobiliară românească intră într-o nouă etapă

Vânzarea unui apartament în 2025 nu mai seamănă deloc cu procesul din urmă cu câțiva ani.

Tehnologia, inteligența artificială și modelele de tip direct proprietar au transformat complet modul în care proprietarii și cumpărătorii interacționează.

Tot mai multe platforme imobiliare pun accent pe transparență, viteză și siguranță, eliminând barierele clasice ale agențiilor: comisioane, lipsă de verificare și anunțuri dubioase.

Am analizat cele mai populare platforme de vânzări imobiliare din România pentru 2025 și am realizat un clasament al soluțiilor care oferă cea mai bună experiență pentru vânzători și cumpărători.

rentnbuy.com – vânzări directe, fără comision și fără intermediari

Rentnbuy este una din cele mai cunoscute platforme de vânzări imobiliare de tip proptech, care elimină complet intermediarii și oferă proprietarilor posibilitatea de a lista gratuit.

Pe rentnbuy.com, fiecare anunț este verificat pentru a evita duplicatele sau anunțurile false.

Proprietarii pot adăuga apartamente, case sau terenuri în doar câteva minute, iar cumpărătorii pot aplica direct.

Dacă proprietarul aprobă cererea, datele de contact devin vizibile și discuția poate continua prin chat sau telefon, fără comisioane sau taxe.

Rentnbuy se bazează pe inteligență artificială pentru a oferi recomandări personalizate.

De asemenea, platforma permite semnarea digitală a contractelor, o noutate pe piața imobiliară românească.

Ideală pentru: proprietarii care doresc să vândă rapid, fără comisioane și fără intermediari pe o platformă de tip „direct proprietar”.

Mai puțin potrivită pentru: cei care preferă asistență completă din partea unei agenții imobiliare.

Imobiliare – cea mai mare bază de date imobiliară din țară

Imobiliare.ro rămâne un reper în domeniul vânzărilor imobiliare din România.

Cu sute de mii de anunțuri și o experiență de peste un deceniu, site-ul oferă vizibilitate uriașă pentru proprietarii care sunt dispuși să plătească pentru expunere.

Platforma include statistici de prețuri, rapoarte de piață și articole analitice.

Dezavantajul este că majoritatea anunțurilor provin de la agenții, iar taxele de publicare pentru persoane fizice sunt ridicate.

Ideal pentru: proprietari sau dezvoltatori care vor expunere crescută.

Limite: comisioane și puține anunțuri direct de la proprietar.

Storia – vizibilitate mare, dar multe anunțuri ale agențiilor

Parte a grupului OLX, Storia a devenit una dintre cele mai accesate platforme imobiliare pentru vânzări.

Interfața e simplă și ușor de folosit, iar numărul de vizitatori este foarte mare.

Totuși, majoritatea anunțurilor sunt gestionate de agenții imobiliare, iar lipsa unui sistem automat de verificare face dificilă filtrarea ofertelor reale.

Pentru persoanele fizice, publicarea unui anunț implică un cost, însă expunerea este ridicată.

Ideală pentru: vânzători care caută masă mare de public.

Limitări: costuri, anunțuri repetitive, lipsă verificare.

OLX Imobiliare – popular, dar nefiltrat

OLX are una dintre cele mai mari audiențe online din România.

Secțiunea de imobiliare include mii de anunțuri de vânzare, însă lipsa unui proces de verificare generează conținut duplicat sau neactualizat.

Deși oferă expunere rapidă, platforma nu garantează calitatea ofertelor.

Mulți utilizatori raportează anunțuri postate de intermediari care nu specifică clar rolul lor.

Ideal pentru: vânzători care vor rapiditate.

Limite: anunțuri false, agenții imobiliare și costuri de publicare.

HomeZZ – platformă simplă pentru vânzători persoane fizice

HomeZZ oferă o interfață intuitivă și posibilitatea de a publica gratuit.

Este folosită frecvent de proprietarii care vând direct, fără sprijinul agențiilor.

Cu toate acestea, traficul este mai scăzut comparativ cu platformele mari, iar lipsa unui sistem de verificare automată poate afecta încrederea cumpărătorilor.

Ideal pentru: persoane fizice care preferă simplitatea.

Limite: expunere mai redusă.

Compari Imobiliare – ideal pentru cercetare de piață

Un site folosit mai ales pentru analiză și comparare de prețuri.

Agregă anunțuri din alte platforme, oferind o imagine de ansamblu asupra pieței imobiliare.

Nu permite însă vânzarea directă – fiecare click redirecționează utilizatorul către alte site-uri.

Este util pentru monitorizarea evoluției prețurilor, nu pentru tranzacții propriu-zise.

Ideal pentru: analiza pieței înainte de vânzare.

Limită: nu permite contact direct.

Korter – focus pe apartamente noi

Korter colectează date din mai multe surse și oferă o bază de anunțuri pentru ansambluri rezidențiale.

Este ideal pentru dezvoltatori imobiliari care vor să-și prezinte proiectele noi.

Pentru proprietarii persoane fizice, utilitatea este limitată, deoarece nu pot lista liber anunțuri.

Ideal pentru: dezvoltatori și proiecte noi.

Limită: lipsa listărilor independente.

Blitz.ro – platformă-agenție cu servicii premium

Blitz oferă servicii complete de agenție, dar cu o prezență digitală puternică.

Anunțurile sunt bine prezentate, iar echipa gestionează întreg procesul de vânzare.

Totuși, fiecare tranzacție implică comisioane și lipsa contactului direct între cumpărător și proprietar.

Ideal pentru: clienți corporate sau proprietari care doresc asistență completă.

Limită: costuri și lipsă transparență directă.

Trimbitasu – experiență locală și prezentări profesionale

Trimbitasu Imobiliare combină experiența clasică de agenție cu prezența digitală.

Site-ul oferă anunțuri atent selectate, dar nu permite publicarea liberă.

Ideal pentru proprietarii care vor consultanță, evaluare și documentație completă, însă nu pentru cei care preferă modelul self-service.

Publi24 – soluție pentru expunere locală

Platformă generalistă care include o secțiune dedicată imobiliarelor.

Oferă vizibilitate rapidă în orașele mici, dar nu filtrează anunțurile false sau duplicate.

Ideală pentru testarea pieței, însă nu pentru vânzări sigure.

Tendințele anului 2025: vânzări directe, date verificate și AI

Vânzarea apartamentelor în România trece printr-o etapă de profesionalizare digitală.

Proprietarii nu mai acceptă să plătească comisioane uriașe, iar cumpărătorii cer transparență și siguranță.

Modelele de tip direct proprietar, susținute de verificare automată și AI, devin noul standard al pieței.

Rentnbuy se poziționează ca lider al acestei schimbări: o platformă imobiliară românească ce combină verificare, tehnologie și simplitate, oferind vânzări reale, fără agenți și fără costuri ascunse.