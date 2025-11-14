Top 10 cele mai proaste transferuri din fotbal ale verii 2025

Sezonul de vară 2025 a adus recorduri istorice pe piața transferurilor, potrivit FIFA: cluburile din întreaga lume au investit 9,76 miliarde de dolari pentru aproximativ 12.000 de jucători, cu peste 1.000 de transferuri mai multe decât în 2024. Aceasta reprezintă o creștere de peste 50% față de vara precedentă.

UEFA, principalul motor al cheltuielilor

Majoritatea banilor au fost cheltuiți de cluburile din Europa: 8,5 miliarde de dolari, cu 3 miliarde mai mult decât în vara anului trecut. În total, 7.350 de jucători și-au schimbat echipele în UEFA, iar 20% dintre aceștia au fost transferați contra unor sume de bani, cu un preț mediu de 4,27 milioane de dolari per jucător — o creștere de 1,2 milioane față de 2024, notează espn.com.

Top 5 ligi europene: liderii absoluti ai transferurilor

Cele mai mari sume au fost cheltuite în Big Five:

Anglia: 3,19 miliarde USD

3,19 miliarde USD Spania, Germania, Franța și Italia: fiecare peste 650 milioane USD

În total, cluburile din aceste cinci țări au investit 6,5 miliarde USD, adică două treimi din cheltuielile globale.

Investiții uriașe, minute jucate surprinzător de puține

Potrivit datelor Transfermarkt, 203 transferuri de peste 10 milioane de euro au avut loc în Big Five, dar până la mijlocul lunii noiembrie, acești jucători au evoluat în doar 45% din minutele echipelor lor. La transferurile mai scumpe, de peste 35 milioane de euro, procentul crește ușor, la 49%.

Top 10 cele mai proaste transferuri ale verii

Analizând “valoarea rămasă pe bancă” — adică suma plătită pentru un jucător înmulțită cu procentul de minute neutilizate — iată clasamentul celor mai dezamăgitoare mutări până acum:

Alexander Isak, Liverpool – 107,88 milioane € “pe bancă” Yoane Wissa, Newcastle – 57,7 milioane € Nick Woltemade, Newcastle – 46,95 milioane € Xavi Simons, Tottenham – 43,2 milioane € Jamie Gittens, Chelsea – 41,83 milioane € Noni Madueke, Arsenal – 38,7 milioane € Tyler Dibling, Everton – 37,95 milioane € Omari Hutchinson, Nottingham Forest – 37,8 milioane € Florian Wirtz, Liverpool – 37,5 milioane € Jorrel Hato, Chelsea – 36,71 milioane €

