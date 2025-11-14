Surprize uriașe în America de Nord și Centrală! Surinam, Curacao și Haiti, la un pas de calificarea istorică la Campionatul Mondial din 2026

Naționale exotice, fără tradiție la turneele finale, pot rescrie harta fotbalului mondial.

Calificările pentru Campionatul Mondial din 2026 au intrat în linie dreaptă, iar în zona America de Nord și Centrală (CONCACAF) s-au produs rezultate spectaculoase. Surinam, Curacao și Haiti au obținut victorii importante joi seară, care le aduc mai aproape ca niciodată de o participare istorică la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Cele trei formații provin din țări sau teritorii cu populații reduse și o tradiție limitată în fotbalul de top, însă parcursul lor actual a surprins întreaga lume. În urma succeselor din ultima etapă, toate trei se află la un pas de calificarea directă, iar unele pot chiar scrie istorie prin simpla prezență la Mondial.

Surinam – visul unei foste colonii olandeze

În grupa A, Surinam ocupă primul loc, după o victorie categorică cu El Salvador, scor 4-0. Pentru reprezentativa din America de Sud care joacă în competițiile CONCACAF, calificarea ar însemna prima participare din istorie la un Campionat Mondial.

Țara, fostă colonie olandeză, are o legătură specială cu fotbalul neerlandez: numeroase legende ale „Portocalei Mecanice”, precum Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf și Virgil van Dijk, au origini în Surinam.

Partida decisivă pentru calificare va fi disputată pe 19 noiembrie, împotriva Guatemalei, de la ora 03:00. O victorie ar transforma Surinam într-o nouă poveste exotică a Mondialului.

Curacao, insula mai mică decât Piteștiul, aproape de o performanță unică

În grupa B, lider este Curacao, care a umilit Bermuda cu 7-0. Stat autonom în cadrul Regatului Țărilor de Jos, Curacao are doar 155.000 de locuitori, fiind mai mică decât orașul Pitești. Cu toate acestea, echipa națională a insulei e la un pas de o calificare istorică, care ar transforma-o în cea mai mică formațiune participantă vreodată la Cupa Mondială, după Indonezia (fostele Indiile Olandeze) din 1938.

Curacao va disputa pe 19 noiembrie, tot de la ora 03:00, meciul decisiv împotriva Jamaicăi, una dintre favoritele competiției. O nouă victorie ar însemna o premieră absolută pentru insula din Caraibe.

Haiti, o nouă șansă după jumătate de secol

A treia mare surpriză vine din grupa C, unde Haiti se luptă cot la cot cu Honduras pentru prima poziție. În ultimul meci, haiti­enii au învins Costa Rica cu 1-0, un rezultat care le menține vii speranțele pentru o nouă participare la Mondial, după o pauză de 52 de ani.

Haiti s-a calificat o singură dată, în 1974, la turneul final din Germania. Reeditarea acelei performanțe ar fi un moment simbolic pentru o națiune care a trăit numeroase tragedii, dar continuă să își regăsească speranța prin fotbal.

Trupa din Caraibe va înfrunta Nicaragua în meciul decisiv, pe 19 noiembrie, la ora 03:00, dar trebuie să aștepte și rezultatul partidei Costa Rica – Honduras, care ar putea stabili ordinea finală a clasamentului.

Formatul calificărilor în zona CONCACAF

Echipele care încheie pe primul loc în grupe obțin calificarea directă la Cupa Mondială 2026, în timp ce cele mai bune două locuri secunde vor merge la barajul intercontinental, unde se vor decide ultimele bilete pentru turneul final.

Rezultatele surprinzătoare din această săptămână ar putea aduce o ediție a Campionatului Mondial cu o diversitate geografică și culturală fără precedent, deschizând ușa unor echipe care până de curând păreau doar figuranți în preliminarii.

