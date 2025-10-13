Fostul ministru vorbește despre o „dezamăgire profundă” și afirmă că PSD și-a pierdut spiritul de dezbatere și curajul de a se reforma

Senatorul Titus Corlăţean a anunțat că își încheie activitatea politică în Partidul Social Democrat, la două luni după ce și-a exprimat intenția de a candida la președinția formațiunii. Fostul ministru vorbește despre o „dezamăgire profundă” și afirmă că PSD și-a pierdut spiritul de dezbatere și curajul de a se reforma.

„După 24 de ani de apartenență neîntreruptă la acest partid, am ajuns la concluzia că proiectul meu de înnoire nu poate fi realizat. PSD a devenit un loc dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există dorință reală de schimbare”, a scris Corlăţean pe rețelele sociale, mulțumind totodată colegilor care l-au sprijinit, între care Robert Cazanciuc și Constantin Toma.

Într-un mesaj video postat pe Facebook, senatorul afirmă că partidul s-a transformat într-o entitate cu interese economice și lideri preocupați de influență și bani, nu de ideologie sau principii. „PSD seamănă tot mai puțin cu un partid politic. Este o structură condusă de oameni care își negociază pozițiile și resursele”, a declarat Corlăţean.

El spune că a fost ținta unor atacuri și dezinformări după ce și-a anunțat candidatura și că în PSD „nu mai există o viață democratică autentică”. „Sunt tot mai puțini oameni dispuși să vorbească deschis. Frica a înlocuit dezbaterea, iar tăcerea a devenit regulă”, a adăugat senatorul.

Corlăţean afirmă că își încheie drumul „cu fruntea sus” și fără regrete, dar atrage atenția că direcția actuală a partidului este „descurajantă” și că România are nevoie de „o altă clasă politică, una curajoasă și credibilă”.

Fostul ministru al Justiției și al Afacerilor Externe își anunțase candidatura la șefia PSD în luna august, pledând atunci pentru o reformare profundă a formațiunii. Conducerea interimară, reprezentată de Sorin Grindeanu, a salutat atunci competiția internă, dar a subliniat că „luptele din interior nu trebuie să slăbească partidul”.

