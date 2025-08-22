Thiam debutează imediat la FCSB! Dar are o problemă care îl poate supăra pe Gigi Becali

Mamadou Thiam va fi aruncat direct în luptă cu FC Argeș, dar atacantul senegalez nu este la parametri fizici ideali.

Mamadou Thiam, noul atacant al celor de la FCSB, va fi folosit imediat de campioana României. Fotbalistul de 30 de ani a semnat contractul și va debuta duminică, în etapa a 7-a din Superliga, contra celor de la FC Argeș (21:30). Gigi Becali a anunțat public că l-a adus pentru a-l menaja pe Daniel Bîrligea, păstrat pentru duelul decisiv din Europa cu Aberdeen.

„De-asta l-am luat pe Thiam, să-l odihnesc pe Bîrligea. Avem nevoie de Bîrligea la returul cu Aberdeen de la București, normal că va juca Thiam cu Argeș”, a declarat patronul roș-albaștrilor.

Atacantul a fost legitimat deja la LPF și se află pe lista pentru campionat, însă nu are drept de joc în play-off-ul de Europa League. El va putea evolua în cupele europene abia din faza grupelor Europa League sau Conference League.

Condiția fizică, punct sensibil

Thiam a trecut vizita medicală, dar potrivit unor surse, ar avea în jur de „2-3 kilograme în plus”. Chiar și staff-ul Universității Cluj, ultima sa echipă, ar fi fost nemulțumit de pregătirea sa fizică, însă transferul rapid la FCSB a făcut ca situația să nu mai poată fi corectată acolo.

Jucătorul va încasa un salariu considerabil la București, în jur de 30.000 de euro pe lună, sumă cu mult peste ce câștiga la U Cluj.

Concurența în atacul FCSB este una intensă. Când Denis Alibec va fi complet refăcut, echipa va avea trei vârfuri de nivel ridicat: Alibec, Bîrligea și Thiam. Senegalezul a fost folosit ocazional și ca extremă, dar șansele ca el să fie utilizat pe alt post sunt mici, dat fiind numărul mare de jucători de bandă din lot.

Statistici și parcursul lui Thiam

În Superliga, cifrele lui Thiam arată constanță și eficiență:

Minute jucate: 5.789

Goluri: 20

Assisturi: 8

Acțiuni reușite: 53,9%

xG: 0,28

xA: 0,1

Acuratețea paselor: 77,8%

Șuturi pe meci: 2,46 (1 pe poartă)

Driblinguri reușite: 2,5

Dueluri câștigate: 38,4%

Atingeri de balon în careul advers: 3,47

Cariera lui Thiam cuprinde experiențe în Franța, Belgia, Anglia, Arabia Saudită și România. Cele mai notabile performanțe le-a bifat la Universitatea Cluj, unde a înscris 22 de goluri în 78 de meciuri.

Evoluțiile sale anterioare la alte cluburi:

Al Jabalain – 15 meciuri, 2 goluri

Al Arabi – 4 meciuri, 2 goluri

U Cluj – 78 meciuri, 22 goluri

Nancy – 38 meciuri, 6 goluri

Ostend – 23 meciuri, 0 goluri

Barnsley – 92 meciuri, 8 goluri

Clermont – 40 meciuri, 9 goluri

Dijon – 30 meciuri, 5 goluri

Cota de piață a atacantului este de 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt, cea mai mare valoare din cariera lui.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!