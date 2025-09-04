The Weeknd își extinde turneul „After Hours Til Dawn” în 2026 în America Latină și Europa

La doar o zi după încheierea ultimei etape nord-americane a turneului său „After Hours Til Dawn”, superstarul The Weeknd a anunțat noi date pentru 2026, care includ concerte în Mexic, Brazilia și Europa.

Turneul internațional va începe cu două spectacole consecutive pe 20 și 21 aprilie la Estadio GNP Seguro din Ciudad de México, urmate de o reprezentație pe 26 aprilie la Estádio Nilton Santos din Rio de Janeiro și două concerte în São Paulo, pe 30 aprilie și 1 mai, la Estádio MorumBIS.

Cântăreața braziliană Anitta, colaboratoare pe piesa „São Paulo”, îl va acompania pe The Weeknd în datele din Mexic și Brazilia, iar rapperul Playboi Carti, care a deschis concertele din America de Nord, va continua ca artist de deschidere pentru etapele europene.

Turneul european al lui The Weeknd va debuta pe 10 iulie

Turneul european va debuta pe 10 iulie la Stade de France din Paris și va include opriri în Amsterdam, Milano, Frankfurt, Stockholm, Londra și se va încheia cu două spectacole pe 28 și 29 august la Madrid, la Riyadh Air Metropolitano.

Conform Billboard Boxscore, „After Hours Til Dawn” este cel mai mare turneu R&B din istorie, cu încasări de 635,5 milioane de dolari și peste 5,1 milioane de bilete vândute de la lansarea sa din 2022.

Biletele pentru datele din Mexic și Brazilia vor fi disponibile în presale începând cu 8 septembrie, iar vânzarea generală va începe pe 10 septembrie. Pentru Europa, presale-ul pentru fani începe pe 9 septembrie, cu acces special pentru deținătorii de carduri Mastercard și Nespresso în anumite orașe, iar vânzarea generală va debuta pe 12 septembrie pe site-ul oficial al artistului.

Turneul „After Hours Til Dawn” continuă să stabilească standarde în industria muzicală prin combinația sa de producție spectaculoasă, hituri internaționale și colaborări de excepție. Fanii din America Latină și Europa se pot aștepta la o experiență live completă, cu efecte vizuale impresionante, interpretări ale celor mai cunoscute piese ale artistului și momente speciale alături de invitați precum Anitta și Playboi Carti. Această extindere a turneului consolidează statutul The Weeknd ca unul dintre cei mai influenți și prolifi artiști R&B ai momentului.

