Tesla pierde teren în Europa: vânzările scad 40%, în timp ce BYD explodează

Vânzările de vehicule Tesla în Europa au înregistrat o scădere de 40% în luna iulie, totalizând doar 8.837 de unități, potrivit datelor Asociației Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA). În același timp, rivalul chinez BYD a înregistrat o creștere spectaculoasă de 225%, cu 13.503 mașini noi înmatriculate în aceeași perioadă.

Tesla pierde teren în Europa

Această scădere vine în ciuda faptului că vânzările de vehicule electrice cu baterii (BEV) au crescut în general în Europa. Tesla se confruntă cu o concurență intensă și cu probleme de reputație generate de declarațiile controversate ale lui Elon Musk și de legăturile sale cu administrația Trump.

Experții subliniază că lipsa unor actualizări majore în gama de modele Tesla afectează vânzările. Modelele existente sunt mai vechi decât cele ale concurenței, iar lansările recente, precum Cybertruck, nu au avut succesul așteptat. Compania lucrează la o mașină electrică mai accesibilă, cu producție în volum programată pentru a doua jumătate a anului 2025, pentru a stimula vânzările.

În contrast, brandurile chineze au intrat agresiv pe piața europeană, deschizând showroom-uri și lansând modele la prețuri competitive. BYD, liderul acestui val, a contribuit la creșterea cotei de piață a producătorilor chinezi la peste 5% în prima jumătate a anului, un nivel record.

Nu doar Tesla resimte presiunea concurenței: Jeep (Stellantis), Hyundai, Toyota și Suzuki au raportat și ele scăderi ale înmatriculărilor noi în iulie. În schimb, Volkswagen, BMW și Renault au înregistrat creșteri în aceeași perioadă.

