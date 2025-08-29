Țările de Jos se remarcă prin cel mai scurt program de lucru din Uniunea Europeană. Potrivit Eurostat, persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani lucrează în medie 32,1 ore pe săptămână, la locul de muncă principal.

Nicio altă țară din cadrul OCDE nu înregistrează o rată mai ridicată de angajați cu normă parțială, arată o analiză Daily Mail.

Totodată, mulți dintre cei care au un contract full-time își concentrează programul în doar patru zile, păstrând vinerea liberă.

„Săptămâna de lucru de patru zile a devenit foarte, foarte obișnuită. Eu lucrez cinci zile și, uneori, sunt criticat pentru că lucrez cinci zile!”, a declarat Bert Colijn, economist la banca ING.

De la modelul „un venit și jumătate” la echilibru de familie

Situația actuală este rezultatul unei transformări începute în anii ’80-’90, când femeile au intrat masiv pe piața muncii, adesea cu normă parțială.

Așa a apărut „modelul cu un venit și jumătate”: un părinte angajat full-time, celălalt part-time, susținut de facilități fiscale și beneficii sociale.

Astăzi, și tații aleg să-și reducă programul pentru a dedica mai mult timp familiei. Deși criticii avertizează că programul scurt ar putea frâna economia, cifrele contrazic aceste scenarii.

Țările de Jos rămân una dintre cele mai prospere economii europene, cu o rată a ocupării forței de muncă de 82%, mai mare decât în Marea Britanie (75%), SUA (72%) și Franța (69%).

Provocări și critici

Modelul olandez nu este lipsit de probleme. OCDE avertizează că programul parțial limitează avansarea femeilor în carieră: doar 27% dintre manageri sunt femei, una dintre cele mai mici ponderi din lumea dezvoltată.

În același timp, lipsa forței de muncă afectează domenii precum educația, unde deficitul de cadre lasă școlile fără profesori suficienți.

„Țara s-ar putea împiedica singură prin reducerea numărului de ore lucrate”, avertizează Bert Colijn, dar adaugă că „nu aș vrea să propun o societate distopică în care toată lumea lucrează mai mult decât coreenii, doar pentru că asta crește PIB-ul”.

Experiențe similare în alte state

Belgia a fost prima țară din Europa care a legiferat oficial săptămâna de patru zile, în 2022, permițând angajaților să-și împartă programul în patru sau cinci zile, fără pierderi salariale.

Islanda a derulat între 2015 și 2019 unul dintre cele mai mari proiecte-pilot la nivel mondial, iar rezultatele – creșterea productivității și a satisfacției angajaților – au dus la extinderea modelului pentru 86% din forța de muncă.

Alte țări au demarat inițiative similare:

Lituania oferă săptămâni reduse părinților cu copii mici.

Germania testează programul cu 45 de companii.

Spania sprijină financiar firmele participante la pilot.

Japonia a introdus în 2025 săptămâna de patru zile pentru angajații din sectorul public.

Experiența Țărilor de Jos și a altor state arată că reducerea programului de lucru nu duce neapărat la scăderea productivității.