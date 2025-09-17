Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit miercuri, într-un format restrâns, pentru a discuta reorganizarea administrației publice, o măsură ce ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă.

Premierul Ilie Bolojan insistă pentru eliminarea a 10% din posturile ocupate în primării și consiliile județene, ceea ce ar însemna concedierea a circa 13.000 de angajați.

Șeful Executivului a respins varianta reducerii doar a posturilor vacante, propusă inițial de Ministerul Dezvoltării, argumentând că „era un fake în realitate, adică efectele de reducere erau aproape nule”.

Liberalii urmează să valideze miercuri după-amiază, într-o ședință a Biroului Permanent, poziția partidului privind această reformă, însă mai mulți primari PNL au contestat deja ideea premierului.

Potrivit unor surse politice, unii dintre aceștia au amenințat chiar cu trecerea la AUR dacă vor fi forțați să facă disponibilizări.

PSD și UDMR se opun concedierilor

PSD, care are cei mai mulți primari și șefi de Consilii Județene, s-a opus reducerii de personal și a propus în schimb o tăiere cu 10% a cheltuielilor din administrația locală. UDMR s-a raliat acestei poziții, invocând riscul electoral în comunitățile dominate de maghiari.

„Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare pentru a nu fi nevoiţi să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe”, a avertizat premierul Ilie Bolojan.

TVA sau austeritate?

Întrebat dacă există scenariul majorării TVA-ului la 23–24% în lipsa reducerilor din Pachetul 3, premierul a negat:

„Nu, dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor (…) nu vor fi luate, este doar o problemă de timp până când aceste încasări vor fi consumate de cheltuieli”.

Bolojan a subliniat că reforma trebuie să vizeze „blocuri mari”, în special administrația publică locală: „Un bloc mare este cel al administraţiei publice locale, unde doar în aparatele proprii avem cam 130.000 de angajaţi în România”.

