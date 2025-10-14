Televiziunea Hamas a difuzat un video cu execuția a opt bărbați presupuși colaboratori ai Israelului

Televiziunea organizației islamiste palestiniene Hamas a difuzat o înregistrare video despre care afirmă că prezintă execuția în stradă a opt bărbați, presupuși colaboratori cu Israelul, în orașul Gaza, transmite marți AFP.

Agenția nu a fost în măsură să verifice rapid autenticitatea și data filmării. Materialul a apărut luni seara pe canalul de Telegram al televiziunii Al-Aqsa, însoțit de o explicație: ”Rezistența execută pedeapsa cu moartea a mai multor colaboratori și infractori în orașul Gaza”.

Pot fi văzuți opt bărbați cu mâinile legate la spate și legați la ochi sau având capetele învelite, puși să îngenuncheze aliniați, apoi uciși cu câte o rafală de armă automată de călăii aflați în spatele lor.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!