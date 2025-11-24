Telefónica Spania va desființa 5.000 de locuri de muncă

Gigantul spaniol de telecomunicații Telefónica, puternic împovărat de datorii, va elimina până la 5.040 de locuri de muncă în cadrul a trei filiale, ca parte a unui amplu proces de restructurare, a anunțat luni sindicatul UGT, scrie AFP.

Potrivit comunicatului, 3.649 de posturi vor fi desființate la Telefónica España, 1.124 la Telefónica Móviles și 267 la Telefónica Soluciones.

Un reprezentant UGT a declarat pentru AFP că grupul urmează să anunțe încă 279 de concedieri marți, în divizia Movistar Plus+.

„UGT a cerut ca orice măsură adoptată să fie structurată ca un proces strict voluntar, bazat pe pensionări anticipate”, se mai arată în declarație.

Telefónica a refuzat să comenteze informația solicitată de AFP.

Compania, care are aproximativ 100.000 de angajați în întreaga lume, își eficientizează operațiunile pentru a se concentra pe piețele cheie – Brazilia, Germania, Spania și Marea Britanie – în cadrul unei schimbări strategice menite să crească profitabilitatea.

Telefónica a raportat o pierdere netă de 1,08 miliarde de euro (1,2 miliarde de dolari) în perioada ianuarie-septembrie a acestui an, afectată de pierderi generate de vânzarea unor active din America Latină.

De asemenea, compania a anunțat că va reduce la jumătate dividendele anul viitor, la 15 cenți pe acțiune, ca parte a eforturilor de diminuare a datoriilor.

