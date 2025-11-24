Din 2026, proprietarii vor beneficia doar de o reducere de 50% a impozitului, conform regulilor privind ajutorul de stat

Al doilea pachet legislativ pentru corectarea deficitului bugetar, adoptat recent de Parlament, schimbă radical modul de taxare în agricultură, cu efecte directe asupra fermierilor mici și mari. Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de terenuri extravilane vor plăti impozite calculate după o formulă nouă, ceea ce va duce la majorări semnificative. Potrivit unei analize G4Food.ro, povara fiscală aferentă acestor terenuri va crește în medie cu aproximativ 135%, ceea ce pune presiune suplimentară pe un sector deja afectat de fluctuații de preț și costuri ridicate.

Pe lângă modificarea bazei de calcul, legea introduce schimbări importante în ceea ce privește impozitarea construcțiilor agricole. Articolul 26 din actul normativ ce modifică Codul de procedură fiscală elimină scutirile totale pentru o serie de clădiri utilizate în producția vegetală: sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și pătule pentru depozitarea cerealelor. Dacă până acum aceste spații nu erau impozitate deloc, de la începutul lui 2026 proprietarii vor beneficia doar de o reducere de 50% a impozitului, conform regulilor privind ajutorul de stat.

În ultimii ani, numeroși fermieri au investit în facilități de depozitare pentru a-și proteja producția și pentru a evita vânzarea în perioade nefavorabile. De asemenea, programele MADR și APIA destinate culturilor în spații protejate au dus la extinderea suprafețelor ocupate de solarii și sere. Toate aceste investiții, menite să asigure un plus de stabilitate financiară, devin acum surse de costuri suplimentare. Efectele imediate ale noilor reguli sunt previzibile: majorarea prețurilor la produsele agricole autohtone. Costurile crescute pentru depozitare și producție se vor reflecta în prețul legumelor și cerealelor, iar consumatorii ar putea migra către produse importate, ceea ce ar afecta competitivitatea fermierilor români. Nici sectorul zootehnic nu scapă, deoarece impozitarea silozurilor pentru furaje va ridica costurile fermelor de animale.

