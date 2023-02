Taxa de solidaritate devine opţională. Tot mai multe companii refuză să o plătescă

Scandalul taxei de solidaritate ia amploare. După ce austriecii de la OMV au arătat că nu trebuie să plătească bani statului român, acum și reprezentanții Black Sea Oil and Gas spun că potrivit Ordonanței dată de Guvern nu datorează nimic statului român.

Deși Guvernul a emis o Ordonață de urgență din care spera să aducă bani la buget în plină criză energetic, se pare că actul normativ emis este plin de lacune, iar companiile petroliere ies una câte una în față și arată că de vină este satul român că nu a redactat documentul în așa fel încât să fie tarifați.

Reprezentanții Black Sea Oil and Gas sunt chemaţi la Guvern, unde discută cu premierul Nicolae Ciucă și cu liderul PSD Marcel Ciolacu pentru a găsi soluţii în acest caz. Black Sea Oil susţine că funcționează de doar 7 luni și plătește deja impozit pe veniturile extraordinare obținute. Mai precis, compania susține că până în momentul de față a plătit de-a lungul anului trecut peste două miliarde lei către bugetul de stat, sumă ce ar echivala cu aproximativ 60% pe veniturile extraordinare.

Dacă ar aplica și prevederile OUG, compania ar ajunge în situația de a ceda statului peste 90% dintre venituri, astfel că Executivul nu va accepta nicio scumpire, ci le va solicita plata taxei de solidaritate.

Referitor la subiectul taxei pentru solidaritate pentru marile companii, Comisia Europeană a transmis, recent că are nevoie de clarificări suplimentare din partea Ministerului Finanțelor înainte de a răspunde autorităților române asupra modului în care se aplică taxa de solidaritate. Consultările sunt esențiale pentru a stabili aplicarea contribuției de solidaritate și în cazul OMV Petrom, companie care a anunțat că, potrivit propriei interpretări a situațiilor sale financiare, nu va trebui să plătească. Cazul, o speță fiscală complexă care trebuie clarificată de către autoritățile europene, a fost politizat puternic în ultimele săptămâni.



OMV a anunțat că nu va plăti taxa de solidaritate nici în Germania. OMV Deutschland nu depășesc 75% din cifra de afaceri, aşa cum cere regulamentul european. E acelaşi argument pe care-l invocă şi OMV Petrom când susţine că nu trebuie să achite statului român un miliard de euro.

OMV a raportat profituri record în anul anterior, de 10,3 miliarde de lei, un profit cu 260%, mai mare decât anul anterior. Acceaşi situaţie se regăseşte şi la compania Shell, cu un profit de aproape 40 de miliarde de dolari, dublu față de 2021 și cel mai mare din istoria de 115 ani a gigantului energetic. O dublare a profitului față de 2021 a anunțat și ExxonMobil – 55,7 miliarde de dolari.

În schimb, grupul maghiar MOL a avut în 2022 cele mai reduse vânzări de carburanți din ultimii ani în România, cu excepția celui pandemic, în care cererea a fost distrusă de carantinarea populației și a economiilor, în pofida creșterii numărului de stații operate și a majorării cererii interne. Vânzările de motorină ale grupului maghiar au scăzut în 2022 cu 30 mii tone sau 5%, la 562 mii tone, iar cele de benzină, cu 11 mii tone sau 6,2%, la 166 mii tone comparativ cu anul precedent. Și asta în pofida faptului că numărul stațiilor MOL din România a crescut cu 4,5%, de la 244 stații, la finalul anului 2021, la 255 stații, la finalul anului trecut. Vânzările MOL în România au fost mai reduse și decât cele din ultimul an prepandemic, cu o mie tone motorină și o mie tone benzină, deși la acea dată grupul maghiar opera doar 228 stații pe piața autohtonă, cu 27 sau 12% mai puține decât în prezent.

Cu taxa de solidaritate pe masă, Guvernul nu are deocamdată un plan clar despre unde se vor duce banii pentru taxa de solidaritate.

USR a cerut de altfel, să fie prezentat un plan concret de cheltuire a banilor.

,, Ni se spune frumos de către acest Guvern PSD-PNL că se vor duce într-un fond de solidaritate, iar apoi vor merge în niște investiții strategice. Am mai auzit placa aceasta și am mai văzut astfel de fonduri, însă nu am văzut niciodată investiții, mai degrabă am văzut cum acești bani se duc tot în cheltuielile curente ale statului.” potrivit USR.