Un studiu realizat de Raiffeisen Bank, în parteneriat cu Appinio, evidențiază o îngrijorare majoră în rândul angajaților din România privind stabilitatea locului de muncă până la pensie.

Conform cercetării, șase din zece români resimt temeri legate de pierderea locurilor de muncă și scăderea salariilor, având un impact mai puternic asupra femeilor și persoanelor peste 40 de ani.

Studiul, efectuat la nivel național pe un eșantion de 800 de persoane în perioada iulie – august 2025, arată că 3 din 10 respondenți se așteaptă ca inteligența artificială și automatizarea să genereze reducerea numărului de locuri de muncă.

Vârsta, un avantaj dar și un obstacol

Pe piața muncii, vârsta poate fi atât un avantaj, cât și un obstacol, iar 2 din 10 respondenți consideră că riscă să fie concediați din cauza înaintării în vârstă.

De asemenea, 30% dintre români privesc evoluția tehnologiei drept un motiv de îngrijorare, în timp ce cele mai mari temeri rămân scăderea salariilor (54%) și pierderea locului de muncă (49%), alimentate de situația economică actuală.

AI-ul și automatizarea vor duce la reducerea posturilor de muncă, cred românii

Percepția asupra AI-ului este ambivalentă, fiind considerată o oportunitate sau o amenințare, în funcție de vârsta și sexul respondenților.

În timp ce unii cred că automatizarea nu va avea impact semnificativ, 30% dintre cei cu vârste între 35 și 45 de ani prevăd o reducere a posturilor.

Specialiștii recomandă ca soluția să vină din partea angajaților prin formarea continuă, recalificări și dezvoltarea de activități care pot fi realizate în paralel cu tehnologia, pentru ca viitorul locului de muncă să fie protejat, nu amenințat, de evoluția AI.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.