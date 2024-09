Primăria Capitalei, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, a deschis înscrierile pentru expozanții care doresc să participe la Târgul de Crăciun București 2024.

Când se deschide Târgul de Crăciun din București 2024

Expozanții care vor să fie prezenți la acest târg își pot depune aplicațiile până pe 17 octombrie. Anul trecut, la ediția a 16-a, târgul a atras peste 1,2 milioane de vizitatori, devenind astfel un punct central al festivităților de iarnă din Capitală.

Evenimentul este o oportunitate pentru comercianți, artizani și producători de a-și prezenta produsele, precum și pentru vizitatori de a experimenta atmosfera specifică Crăciunului prin diverse activități, spectacole și cadouri unice.

Târgul va avea loc în Piața Constituției în perioada 29 noiembrie – 26 decembrie 2024. Aceasta va fi cea de-a 17-a ediție a evenimentului oficial dedicat sărbătorilor de iarnă din București.

Craiova plătește 30.000 de euro pentru a fi în topul European Best Destinations

Municipiul Craiova va plăti o taxă de 29.690 de euro pentru a fi inclus în clasamentele internaționale de pe site-ul European Best Destinations, suma urmând să fie plătită în două tranșe.

Tema târgului de anul acesta va fi „Frumoasa și bestia”, iar evenimentul se va desfășura între 15 noiembrie 2024 și 5 ianuarie 2025.

„European Best Destinations propune Primăriei Craiova promovarea orașului și a obiectivelor sale cultural-turistice în programul propriu de promovare și posibilitatea de a participa la competiția din 2024 dedicată celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa, unde își exprimă votul turiști din toată lumea, beneficiind, astfel, de creșterea vizibilității municipiului la nivel internațional.

Taxa de participare solicitată către municipiul Craiova, pentru participarea la competiție și pentru promovare la nivel internațional, prin intermediul platformei European Best Destinations, prin modalități specifice, care garantează performanța, este de 29.690 euro, care va fi achitată în lei, la cursul valutar al băncii din data efectuării plății.

Prin această modalitate, European Best Destinations estimează că orașul Craiova va beneficia, per total, de o promovare la nivel național și internațional care ar costa, individual, peste 1.6 milioane euro”, se arată în referatul de necesitate al proiectului de hotărâre privind taxa de includere a Municipiului Craiova în competiții și campanii internaționale organizate de European Best Destinations, potrivit gds.ro.

