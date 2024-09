Un tânăr în vârstă de numai 23 de ani din județul Gorj, cu o poveste de viață impresionantă, este noul profesor de Limba și Literatura Română de la Școala Gimnazială nr. 12 din Lugoj și de la Școala Gimnazială „Iohanisfeld“ din orașul Timișoara.

Alex-Cristian Giosu a fost abandonat de mamă într-un spital din județul Gorj, la scurt timp după naștere, astfel că a ajuns în grija statului. A fost internat o perioadă într-un centru de plasament din orașul Târgu Cărbunești, după care a fost luat în plasament de către o familie din orașul Tismana.

„Nu îmi amintesc nimic din perioada petrecută în centru, dar viața mea s-a schimbat în momentul în care a fost luat în plasament de către familia care m-a crescut și reprezintă, de fapt, familia mea. Ei au fost sprijinul meu principal și în Tismana consider că sunt acasă. Pe ei îi consider mamă și tată, deoarece au fost mereu alături de mine și m-au sprijinit în tot ceea ce am vrut să fac. La un moment, mi s-a explicat situația în care mă aflu și am acceptat-o“, povestește Alex.

Mama l-a căutat la vârsta de șase ani

La vârsta de șase ani, Alex a fost căutat de mama sa naturală și timp de un an și trei luni au trăit împreună. „Nu am putut să mă adaptez din cauza unor probleme de familie care au fost în mod constant. Eu puteam să fac diferența dintre unde plecasem și unde ajunsesem. Nu îmi aduc aminte prea multe despre perioada respectivă, dar m-a bulversat apariția ei (n.r.-mamei naturale) în viața mea. A fost o perioadă dificilă, pentru că eu nu mi-am dorit asta. Cel mai greu moment a fost acela când am aflat că vrea să mă acasă la ea, chiar dacă știam că ea este mama mea, deoarece este destul de greu să te detașezi de niște oameni care te-au crescut. Din punctul meu de vedere, părinți sunt cei care te cresc și au grijă de tine“, a povestit Alex.

A fugit de la mama naturală

Pentru că nu suporta mediul în care trăia alături de mama naturală, Alex a fugit de acasă. „Am fost dus la centrul de plasament din Târgu Jiu. Acolo cred că a fost mâna destinului, pentru că m-am întâlnit din întâmplare cu omul pe care îl consider tată și a rămas surprins că mă aflu acolo. Au început demersurile ca să mă întorc în familia mea din Tismana. Cred că am fost cel mai fericit copil când am ajuns în familia în care am crescut“, relatează profesorul.

Alex-Cristian Giosu a urmat Școala gimnazială în Tismana și, apoi, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși“ din Peștișani. Aici l-a întâlnit pe profesorul de Istorie Gabriel Sarcină, care i-a fost un adevărat model. „Am avut oameni importanți lângă mine, cum ar fi unii profesori. Am avut o relație apropiată cu dirigintele meu, Gabriel Sarcină. Cu ajutorul dumnealui, al altor profesori și a unor colegi, am reușit să mă adaptez, iar prin multitudinea de sfaturi și discuții, am reușit să mă dezvolt și să merg mai departe. Modelul meu a fost și este în continuare domnul profesor Sarcină, care mi-a spus din clasa a X-a că am vocație de profesor, însă nu l-am crezut la început“, a explicat Alex-Cristian Giosu.

„Era ordonat și extrem de autodidact“

Profesorul Gabriel Sarcină ne spune că Alex era un elev autodidact și mereu deschis la noutăți, calități care l-au ajutat foarte mult:

Nu a avut vreodată probleme de disciplină. Primii doi ani de liceu nu a excelat, dar a început să se remarce la învățătură prin clasa a XI-a. Era ordonat și extrem de autodidact. Alex era mereu deschis la noutăți. Consider că acest aspect este o calitate. Tot timpul întreba!“. a spus Gabriel Sarcină.

Gabriel Sarcină este bucuros că elevul său a reușit să-i calce pe urme: „Cumva… acesta-i testamentul nescris al unui dascăl care se respectă: ce lasă în urma sa! Alex a evoluat imens la facultate, de aceea o să fie un profesor foarte dăruit. În decizia pe care a luat-o, de a urma Facultatea de Litere, a contat și relația pe care avut-o cu profesoara de Limba și Literatura Română, Mariana Corlan. „Am discutat cu dumneaei și i-am cerut sfaturi despre ce înseamnă această facultate și dacă sunt potrivit. Mi-am făcut și eu o analiză, pentru că sunt întrebări foarte importante pe care fiecare elev trebuie să și le pună: De ce vreau să merg la această facultate? Îmi place acest domeniu? Dacă o să întâmpin o greutate, o să fac sau nu față?“, mărturisește Alex.

„Am muncit mult și am încercat să evoluez“

Tânărul a urmat Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, pe care a reușit să finalizeze cu brio.

„Perioada facultății a fost una frumoasă și am reușit să învăț multe lucruri noi. Am muncit mult și am încercat să evoluez. Pentru mine, evoluția este un termen pe care l-am utilizat mult de când am terminat liceul. De aceea, m-am gândit că pentru evoluția mea trebuie să am curajul să fac și lucruri pe care le consideram că nu le-aș putea face“, a mai adăugat Alex.

Aceste este, în prezent, masterand la specializarea Tendințe actuale în studiul limbii române și își dorește să devină un profesor cât mai bun, astfel că în plănuiește să se înscrie la doctorat.