Sute de zboruri anulate și întârzieri în lanț după rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus A320

Un val de anulări și întârzieri lovește traficul aerian internațional la început de weekend, după ce Airbus a ordonat vineri rechemarea imediată a 6.000 de aeronave din familia A320, una dintre cele mai utilizate serii de avioane comerciale din lume.

Decizia a fost emisă de Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) ca măsură de precauție, după ce un incident recent a indicat posibilitatea ca radiațiile solare intense să corupă date critice ale sistemelor de control al aeronavei, potrivit unui buletin consultat de Reuters.

Airbus a recomandat revenirea temporară la o versiune anterioară de software, actualizare obligatorie înainte ca avioanele afectate să poată zbura din nou.

Compania a admis că „măsura va provoca perturbări operaţionale pentru pasageri şi clienţi”, mai ales că această situație apare într-unul dintre cele mai aglomerate weekenduri de călătorii ale anului în SUA și Europa.

CITEȘTE ȘI – Bucureștiul se pregătește de un Crăciun spectaculos. 7 milioane de lumini LED vor împodobi orașul în 2025

Operatorul cu cea mai mare prezență pe Aeroportul Otopeni, Wizz Air, a anunțat că toate aeronavele sale vizate au fost actualizate cu succes peste noapte, evitând anulările masive care au afectat alte companii.

Siguranța rămâne prioritatea absolută a companiei aeriene și menținem cele mai riguroase standarde, a declarat Diarmuid O’ Conghaile, COO Wizz Air, mulțumind echipelor care „au lucrat neobosit pe timpul nopții”.

Pe Aeroportul Henri Coandă și la Băneasa, traficul este normal, fără întârzieri cauzate de directivele Airbus.

Companiile aeriene afectate: cum arată situația globală

American Airlines

Cel mai mare operator de A320 din lume:

340 din cele 480 de avioane necesită actualizare

Procesul durează ~2 ore/aparat

Actualizările ar urma să fie finalizate în mare parte sâmbătă

Lufthansa

Așteaptă un număr limitat de anulări/întârzieri

Implementarea durează câteva ore per aeronava

Avianca

Peste 70% din flotă afectată

Perturbări importante pentru următoarele 10 zile

A suspendat vânzările de bilete până pe 8 decembrie

Wizz Air

A programat imediat mentenanța necesară

Unele zboruri din weekend pot avea întârzieri

British Airways

3 aeronave afectate

Nu anticipă impact major

easyJet

Majoritatea actualizărilor, deja finalizate

Program normal sâmbătă

Air France

35 de zboruri anulate vineri

Air New Zealand

Toate A320neo vor primi update înainte de zbor

Sunt așteptate anulări și întârzieri

Air India și Air India Express

Necesită realiniere software/hardware

Timpi de rotație mai mari, întârzieri inevitabile

IndiGo

Actualizările sunt în curs

Posibile modificări ale programului

Volaris

Întârzieri și anulări în următoarele 48–72 de ore

Latam Airlines

Afectate aeronave din Columbia, Chile, Peru

Brazilia și Ecuador nu sunt vizate

Turkish Airlines

8 avioane A320 în curs de actualizare

Operațiuni în desfășurare fără întreruperi

Viva

Fără termen estimat pentru revenirea completă

Delta Airlines

Impact operațional redus

Aer Lingus

Flotă afectată minimal

Nu anticipează perturbări mari

United Airlines și Azul SA

Nu sunt afectate de recall

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.