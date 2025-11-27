Bucureștiul se pregătește de un Crăciun spectaculos. 7 milioane de lumini LED vor împodobi orașul în 2025

Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu un decor festiv impresionant: echipele de montaj lucrează de câteva săptămâni pentru a instala un iluminat ornamental record, care va cuprinde 7 milioane de becuri LED, în creștere semnificativă față de cele 4 milioane de anul trecut.

Luminițele de Crăciun se aprind pe 29 noiembrie 2025

Luminițele de Crăciun vor fi aprinse oficial pe 29 noiembrie 2025, sincronizat cu deschiderea târgurilor de Crăciun din Capitală. Înainte de acest moment, pe 27 și 28 noiembrie, se vor desfășura testări ale instalațiilor pe principalele bulevarde, pentru ca totul să fie perfect pentru startul sezonului festiv.

Decorațiunile din acest an combină elemente tradiționale cu concepte moderne și tematice. Bulevardul Aviatorilor va fi împodobit cu mii de beculețe și figurine tematice, în timp ce Bulevardul Libertății va atrage iubitorii de muzică cu ornamente în formă de cheie sol.

Piața Operei se va transforma într-o scenă iluminată cu instrumente muzicale, iar Piața Universității va deveni unul dintre cele mai populare locuri pentru fotografii de Crăciun, datorită ramelor foto speciale, brazilor și globurilor colorate. Bulevardul Unirii păstrează tradiția, cu oameni de zăpadă, spiriduși și brazi luminoși care dau farmec sezonului.

Lucrările de montare a instalațiilor au început cu trei săptămâni în urmă, echipele depunând eforturi mari pentru ca fiecare zonă să aibă o tematică unică, dar armonioasă și spectaculoasă. Bucureștiul promite astfel un sezon festiv fără precedent, gata să încânte atât locuitorii, cât și turiștii.

Bucureștiul se pregătește astfel să ofere locuitorilor și turiștilor un Crăciun memorabil, cu o atmosferă de poveste și decoruri care promit să transforme orașul într-o adevărată scenă festivă, perfectă pentru momente de bucurie și fotografii de neuitat.

