Surpriză totală la debutul Köln în Bundesliga! Antrenorul Lukas Kwasniok a purtat tricoul de joc al echipei

Tehnicianul a explicat de ce a renunțat la ținuta clasică și a ales să îmbrace echipamentul oficial pe marginea terenului.

Lukas Kwasniok, noul antrenor al lui 1. FC Köln, a atras toate privirile la debutul său în Bundesliga. În loc să poarte tradiționalul trening, sacou sau o cămașă simplă, tehnicianul de 42 de ani a apărut pe marginea terenului la partida cu Mainz îmbrăcat chiar în tricoul de joc al echipei.

Decizia sa a surprins atât fanii, cât și presa, însă explicația a venit imediat după victoria cu 1-0.

„Am văzut prezentarea tricoului la un eveniment al sponsorilor și am avut piele de găină. La fel și cu echipamentul negru. Atunci mi-a fost clar: dacă mi se permite, o voi face. Pentru că vreau să mă dedic acestui club, și asta fac, și port acest tricou cu mândrie”, a declarat Kwasniok.

Cu zâmbetul pe buze, el a adăugat și o glumă despre alegerea sa vestimentară: „M-am gândit că combinația de negru cu alb-roșu te face să pari puțin mai suplu. Din ce am văzut însă la televizor după meci, nu prea a funcționat”.

Gestul său a fost primit cu entuziasm de suporteri, care au văzut în asta o dovadă de unitate între antrenor, jucători și fani.

Kwasniok nu este primul tehnician al lui Köln care iese în evidență printr-un accesoriu aparte. Predecesorul său, Steffen Baumgart, actual antrenor la Union Berlin, a devenit celebru pentru șapca sa emblematică purtată pe bancă.

Pentru noul antrenor însă, tricoul de joc pare să fie modalitatea prin care își arată atașamentul față de club și dorința de a fi perceput ca parte integrantă a echipei.

