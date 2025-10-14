Într-un gest rar de unitate politică peste linii de partid, foştii preşedinţi democraţi Joe Biden şi Bill Clinton au adus luni cuvinte de laudă la adresa republicanului Donald Trump, pentru contribuţia sa la negocierea unui nou armistiţiu în războiul din Gaza.

„Îi felicit pe preşedintele Trump şi echipa sa pentru munca depusă în vederea obţinerii unui acord reînnoit de armistiţiu”, a transmis Joe Biden, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Fostul lider american a subliniat: „cu sprijinul Statelor Unite şi al partenerilor globali, Orientul Mijlociu se află acum pe calea spre pace”.

Biden: Administrația mea a pus bazele pentru pace

Deși a oferit recunoaștere echipei lui Trump, Biden a reamintit și rolul propriei administrații în acest proces.

El a menţionat că aceasta „a lucrat neobosit pentru a aduce ostaticii acasă, a oferi ajutor civililor palestinieni şi a pune capăt războiului”, conflict care a început în octombrie 2023, în timpul mandatului său.

Clinton: Trump merită „recunoaștere puternică”

La rândul său, fostul președinte Bill Clinton a transmis un mesaj de susținere, afirmând că „preşedintele Trump şi administraţia sa, Qatarul şi alţi actori regionali merită recunoaştere puternică pentru că au menţinut pe toată lumea implicată până la obţinerea unui acord”.

Clinton a făcut apel la Israel și la Hamas să profite de acest moment de calm: „Transformaţi acest moment fragil într-o pace durabilă”, a scris fostul lider democrat, adăugând că „el crede că este posibil dacă o fac împreună”.

O schimbare de ton în peisajul politic american

Bill Clinton, care a condus SUA între 1993 şi 2001, a fost adesea un critic dur al lui Trump, acuzându-l că „urmează politici conduse de interesul propriu”.

De această dată însă, declarațiile celor doi foști președinți democrați marchează un moment rar de consens politic în jurul unui obiectiv comun: pacea în Orientul Mijlociu.

