Impactul este vizibil, mai ales, în categoriile unde producția internă americană nu poate acoperi cererea, cum este cazul cafelei sau al produselor provenite din țări vizate de tarife, precum Turcia

Noile taxe vamale impuse de administrația Trump, menite să protejeze economia americană de competiția externă, au început să se întoarcă împotriva propriilor contribuabili. Potrivit unei analize Reuters, efectele economice sunt resimțite tot mai acut de companiile și consumatorii din SUA, în ciuda afirmațiilor președintelui că „țările străine vor plăti costul protecționismului”.

Cercetările recente arată că povara financiară a noilor tarife este suportată în mare parte de firmele americane, care transferă o parte din costuri asupra clienților, alimentând presiunile inflaționiste.

„Majoritatea costurilor sunt absorbite de companiile din Statele Unite”, afirmă profesorul Alberto Cavallo, economist la Harvard University, care monitorizează evoluția prețurilor pentru peste 350.000 de produse. Analiza sa arată o creștere medie de 4% a prețurilor pentru bunurile importate și o majorare de 2% pentru produsele interne, de la începutul aplicării tarifelor în martie.

Impactul este vizibil mai ales în categoriile unde producția internă americană nu poate acoperi cererea — cum este cazul cafelei sau al produselor provenite din țări vizate de tarife, precum Turcia. Totuși, prețurile nu au crescut proporțional cu nivelul taxelor, semn că furnizorii străini au ales, parțial, să își reducă marjele de profit pentru a rămâne competitivi.

Un studiu realizat de Yale University confirmă tendința: „Producătorii externi nu absorb semnificativ impactul tarifelor, contrar retoricii oficiale.” Datele privind exporturile arată că bunurile provenite din China, Germania, Mexic, Turcia și India s-au scumpit, cu excepția produselor japoneze, care au rămas stabile.

Nivelul mediu al taxelor vamale a urcat de la aproximativ 2% la 17%, iar adaptarea la noul regim comercial este estimată să dureze luni de zile. În prezent, suprataxele aplicate importurilor însumează circa 30 de miliarde de dolari pe lună.

Mai multe companii internaționale, printre care Procter & Gamble, EssilorLuxottica (producătorul Ray-Ban) și Swatch Group, au anunțat deja scumpiri. În schimb, producătorii auto europeni încearcă să atenueze parțial impactul, reducând din marje.

Un sondaj Reuters indică faptul că 72% dintre companiile din Europa, Orientul Mijlociu și Africa au crescut prețurile de la debutul conflictului comercial.

Efectele s-au extins și asupra comerțului global: exporturile Uniunii Europene către SUA au scăzut cu 4,4% în iulie, iar cele ale Germaniei au coborât cu peste 20% în august. În acest context, Organizația Mondială a Comerțului (OMC) a redus prognoza de creștere a comerțului mondial pentru anul viitor la doar 0,5%, invocând efectele întârziate ale politicii tarifare americane.

Economiștii avertizează că, deși impactul imediat asupra inflației pare limitat, efectul cumulat al tarifelor ar putea adăuga până la un punct procentual la inflația de bază a SUA în următorul an. Rezerva Federală estimează că noile tarife contribuie deja cu 0,3–0,4 puncte procentuale la nivelul actual al inflației.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.