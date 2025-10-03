De către

România, alături de alte 16 state europene, dar și de Andorra și Regatul Unit, a semnat joi o declarație comună privind combaterea migrației ilegale.

Documentul a fost prezentat în cadrul summitului Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat la Copenhaga, care a reunit reprezentanți din 47 de țări, în prezența Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și a Robertei Metsola, președinta Parlamentului European.

Declarația semnată de țările participante pledează pentru „măsuri mai ferme împotriva traficanţilor”, printr-o gestionare mai strictă a frontierelor externe și prin colaborări inovatoare, precum utilizarea regimurilor de sancțiuni împotriva grupărilor implicate în traficul de migranți.

Respectarea convențiilor internaționale, dar cu reguli mai clare

Statele semnatare susțin aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Convenției privind Refugiații „într-un mod care să protejeze împotriva abuzului şi să permită guvernelor să facă faţă provocărilor moderne”.

Un alt obiectiv este creșterea numărului de repatrieri ale migranților ilegali.

În acest sens, țările semnatare propun „formarea de alianţe noi şi inovatoare, inclusiv cu ţări terţe, pentru a accelera procesarea şi a scădea presiunile interne”, utilizând instrumente precum diplomația și regimurile de vize.

Cooperare internațională pentru dezvoltare

Documentul comun subliniază și importanța colaborării cu statele de origine și cele aflate pe rutele de tranzit, pentru stimularea dezvoltării economice, crearea de locuri de muncă, susținerea educației și promovarea întoarcerilor voluntare, în vederea unor „alianţe reciproc avantajoase”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.