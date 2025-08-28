Reprezentanții ANPC recomandă consumatorilor să verifice atent ambalajele, etanșeitatea recipientelor și data de expirare

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au descoperit nereguli grave la majoritatea comercianților verificați în cadrul unei ample acțiuni naționale, privind vânzarea de sucuri și băuturi răcoritoare. Din cei 630 de operatori economici controlați, peste 480 prezentau probleme, de la comercializarea de produse expirate sau cu ambalaje deteriorate, până la depozitarea în condiții improprii.

În urma verificărilor, ANPC a aplicat aproape 400 de amenzi contravenționale, totalizând două milioane de lei, și a dispus retragerea definitivă de la vânzare a peste 36.000 de litri de sucuri și băuturi răcoritoare, în valoare de circa 150.000 de lei, considerate improprii consumului. În total, aproximativ 650.000 de litri de produse au fost analizați, iar peste 82.000 nu respectau legislația în vigoare.

Neregulile constatate variază de la lipsa etichetelor traduse în limba română și prezentarea incorectă la raft, până la folosirea unor spații de depozitare murdare sau expunerea băuturilor la temperaturi mai mari, decât cele indicate de producători.

Reprezentanții ANPC le recomandă consumatorilor să verifice atent ambalajele, etanșeitatea recipientelor și data de expirare, să consume rapid băuturile, după deschiderea ambalajului și să păstreze bonul fiscal pentru a putea reclama eventualele probleme de calitate sau siguranță.

