Donald Trump efectuează a doua vizită de stat în Regatul Unit – o premieră istorică

Președintele american Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au plecat marți spre Regatul Unit, unde vor participa la o a doua vizită de stat – un eveniment istoric, întrucât Trump devine primul lider politic ales în timpurile moderne primit de două ori într-o vizită oficială de către un monarh britanic.

Premieră istorică! Donald Trump, a doua vizită de stat în Regatul Unit

Potrivit oficialilor de la Casa Albă, vizita are rolul de a evidenția legăturile profunde dintre Statele Unite și Marea Britanie și marchează, în același timp, apropiata aniversare a 250 de ani de la fondarea SUA.

Ceremonia va fi găzduită la Castelul Windsor, spre deosebire de vizita anterioară, desfășurată la Palatul Buckingham. De această dată, gazdă va fi Regele Charles al III-lea, secondat de Prințul și Prințesa de Wales, William și Catherine. Programul include salve de tun la Londra și Windsor, o plimbare cu trăsura prin curtea castelului și un survol comun al avioanelor britanice Red Arrows și al avioanelor militare americane F-35. Prințul Andrew nu va participa la evenimente, pe fondul controverselor legate de asocierea sa cu Jeffrey Epstein.

Dincolo de fastul monarhic, agenda vizitei are și o componentă diplomatică majoră. În ultima zi, Trump urmează să se întâlnească cu premierul britanic Keir Starmer la reședința oficială Chequers. Cei doi lideri vor discuta despre războiul din Ucraina, tensiunile cu Rusia după violarea spațiului aerian polonez, situația din Orientul Mijlociu, dar și despre viitorul NATO.

De asemenea, sunt așteptate anunțuri privind parteneriate tehnologice între SUA și Marea Britanie, precum și un acord pentru extinderea investițiilor britanice în sectorul nuclear american.

Această a doua vizită de stat confirmă importanța „relației speciale” dintre Washington și Londra, într-un context geopolitic marcat de incertitudini și provocări la adresa securității euro-atlantice.

