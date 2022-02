SUA vor să câștige războiul informațional cu Rusia. Impediat după declanșarea crizei din Ucraina, președintele SUA, Joe Biden și consilierii săi s-au străduit să poziționeze pe președinte rus Vladimir V. Putin ca pe un „agresor,” comentează The New York Times. Sub titlul “este bună strategia lui Biden să-l provoace pe Putin la război?,” publicația americană comentează situația din punct de vedere al campaniilor de comunicare.

Administrația americană a dezvăluit informații clasificate. Pentagonul a afirmat public că forța pe care o va aduna Putin, pe cele trei frontiere ale Ucrainei, va ajunge la 175.000. Sursele militare au dat imagini din satelit.

Câteva săptămâni mai târziu, s-a strecurat pe surse informația că Putin vrea să-și atace propria armată. Scopul ascuns ar fi să se victimizeze. Și a putea crea un pretext pentru a acționa. Apoi Washingtonul i-a încurajat pe britanici să dezvăluie planul rusesc de a instala un guvern marionetă la Kiev.

SUA vor să câștige războiul informațional cu Rusia

Fiecare dintre aceste dezvăluiri a făcut parte dintr-o strategie de a-i devansa pe ruși într-un domeniu în care Moscova a excelat de mult: războiul informațional.

David E. Sanger, jurnalistul NYT acreditat la Casa Albă, se întreabă în analiza de azi dimineață dacă administrația descurajează acțiunea Rusiei sau o stimulează. Principalul scop al acțiunilor americane e să-i facă pe ruși să adopte planuri alternative.

“Democrațiile sunt de obicei groaznice în războiul informațional. iOficialii americani insistă că există o diferență între ceea ce fac ei și artele marțiale care l-au făcut celebru pe Putin”, scrie David E. Sanger.

În editorialul de pe prima pagină, autorul vorbește despre lipsa de jenă a Kremlinului în a minți. El consideră acuzațiile administrației americane și ale Pentagonului juste, fiind bazate pe imaginile din satelit.

Zelenski spună că americanii greșesc

Președintele Ucrainei, potrivit informațiilor NYT, Volodymyr Zelensky, s-a plâns lui Joe Biden că susținerea de către americani a tezei “imanentului atac al Rusiei” este o greșeală. Autorul îl scuză pe Zelensky. Motivul? Că nu vrea să-și panicheze populația. Să vadă cum explodează bursa ucraineană. Sau să privească investitorii și directorii companiilor străine alergând spre aeroport. Pe acest motiv, spune jurnalistul cu experiență în relația cu Casa Albă, consilierii de comunicare ai lui Biden au nuanțat puțin comunicarea. Renunțând la cuvântul „iminent” din avertismentele lor cu privire la o invazie rusă.

Putin zice că Ucraina e doar un pretext pentru ca americanii să aplice, împreună cu aliații săi europeni, sancțiuni Moscovei

Vladimir Putin a acuzatrecent Casa Albă că vrea să reînvie strategia de izolare a Rusiei din timpul Războiului Rece. A mai spus că administrația Biden încearcă să-l îndemme la atac, ca scuză pentru a declanșa sancțiuni. „În acest sens, Ucraina însăși este doar un instrument pentru atingerea acestui obiectiv”, a spus el. „Acest lucru se poate face în diferite moduri, atragându-ne într-un fel de conflict armat și, cu ajutorul aliaților lor din Europa să ne izoleze.”

Autorul american susține că după Jocurile Olimpice din China, care se termină în jurul datei de 20 februarie, Putin va face evaluarea situației și a impactului. S-ar putea să-și extindă expansiunea militară și în alte zone vorbitoare de limba rusă. Sau să oprească livrarea de curent și comunicațiile Ucrainei, pentru a-l provoca pe Biden.

