Marea Britanie face lobby pentru ca Polonia să cumpere submarine suedeze, spun surse

Premierul britanic Keir Starmer face, potrivit unor surse apropiate discuțiilor, lobby pentru ca Polonia să acorde un contract de mai multe miliarde de euro companiei suedeze de apărare Saab, posibil cu implicarea grupului britanic de apărare Babcock, scrie Reuters.

Saab, recunoscută pentru expertiza sa în proiectarea de submarine adaptate condițiilor din Marea Baltică, a declarat că orice întrebare referitoare la poziția guvernului britanic trebuie adresată autorităților din Regatul Unit. Între timp, Babcock a refuzat să comenteze despre o posibilă implicare în acest contract.

Guvernul britanic nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Dacă tranzacția se va finaliza, contractul ar reprezenta un impuls strategic și financiar semnificativ pentru Saab și, eventual, pentru furnizorii britanici de apărare implicați în proiect.

Decizia Poloniei vine într-un context de creștere a îngrijorărilor privind securitatea regională în Marea Baltică, țara căutând să își modernizeze capacitățile navale.

Rezultatul acestei licitații va atrage atenția piețelor europene de apărare și ar putea influența viitoarea colaborare între Marea Britanie, Suedia și Polonia în achizițiile militare.

