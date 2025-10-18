Beijingul și Washingtonul au convenit să relanseze dialogul economic, în încercarea de a evita o nouă spirală a sancțiunilor comerciale, potrivit AFP.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a anunțat vineri o întâlnire programată săptămâna viitoare cu vicepremierul chinez He Lifeng, responsabil pentru comerțul exterior, pentru a pregăti viitoarele negocieri bilaterale.

Sâmbătă, partea chineză a transmis că este „gata să înceapă discuțiile cât mai curând posibil”.

Tensiunile cresc după noile restricții impuse de Beijing

Relațiile economice dintre cele două mari puteri s-au deteriorat semnificativ în ultima săptămână, după ce China a întărit controalele asupra exporturilor de metale rare și a tehnologiilor utilizate în rafinarea acestora.

Decizia a fost imediat criticată de președintele american Donald Trump, care a amenințat cu introducerea unor taxe vamale de 100% asupra produselor chinezești, pe lângă cele deja existente de minimum 30%.

Totodată, liderul de la Casa Albă a declarat că ar putea renunța la întâlnirea cu omologul său chinez, Xi Jinping, prevăzută pentru summitul APEC de la sfârșitul lunii.

Discuții „sincere și constructive” între negociatori

Potrivit agenției China Nouă, o convorbire telefonică între He Lifeng și Scott Bessent s-a desfășurat într-un climat „sincer, aprofundat și constructiv”.

Oficialul american a confirmat pe platforma X că discuțiile au fost „sincere și detaliate” și a anunțat o întâlnire față în față săptămâna viitoare pentru continuarea negocierilor.

Negocierile vor include și problema metalelor rare, domeniu strategic pentru sectoare precum tehnologia și apărarea.

Înainte de apel, Scott Bessent acuzase Beijingul că „încearcă să creeze dificultăți la nivel global” prin înăsprirea restricțiilor la exportul acestor resurse.

Posibilă întâlnire Trump–Xi la summitul APEC

Într-un interviu acordat postului Fox News, Donald Trump a declarat că este posibil să se întâlnească în cele din urmă cu Xi Jinping la summitul APEC, programat la sfârșitul lunii.

Relațiile comerciale dintre cele două state au devenit tot mai tensionate de la revenirea lui Trump la Casa Albă, care a relansat politica de taxe vamale extinse asupra importurilor chinezești.

China a răspuns prin măsuri similare, ceea ce a dus la aplicarea reciprocă a unor taxe de peste 100%.

Deși ambele părți au convenit ulterior asupra unei dezescaladări parțiale, reducând tarifele la 10% pentru produsele americane și 30% pentru cele chinezești, dialogul economic rămâne fragil.

